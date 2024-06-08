Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Щоб розвантажити ТЦК": у Міноборони працюють над електронними направленнями на ВЛК

"Щоб розвантажити ТЦК": у Міноборони працюють над електронними направленнями на ВЛК

8 червня, 2024 субота
16:07
Війна з Росією Військово-лікарська комісія, ВЛК

У Міністерстві оборони України мають намір впровадити можливість  отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії тим, хто має статус "обмежено придатний", що був нещодавно скасований

Зміст

Про це розповіла заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері "Суспільного".

"Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини", - заявила вона.

За її словами, військовозобов'язані зможуть обрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку Резерв+.

"Такої технічної можливості ще немає, але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, отримати направлення це формальна дія", - підсумувала Черногоренко.

  • 20 травня речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін заявив, що українці, що визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.
Теги:
Суспільство
Україна
Технології
мобілізація
Читайте також:
літо
7 червня, 2024 п'ятниця
Повсюди дощі та спека: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
Меттью Макконахі
6 червня, 2024 четвер
Фільми з Меттью Мак-Конагей. Згадуємо 5 найкращих
Юрій Вовчук
Автор Уляна Стельмашова
5 червня, 2024 середа
Американський підприємець Юрій Вовчук про свого діда, соратника Бандери: "Якби українці та американці прислухались до Івана Вовчука у 50-60-х роках, то ситуація зараз була б іншою"
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.13
    Купівля 40.13
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
8 червня
16:37
Оновлено
Сьогодні по всій Україні стабілізаційні відключення світла почнуться з 18:00, - ДТЕК
15:57
Ексклюзив
Трамп і Байден
Це політична гра: екснардепка Гопко про вибачення Байдена за затримку зброї для України
15:52
ЗСУ
На Харківщині росіяни перегруповуються і намагаються просунутись у глиб області, - очільник ОДА
15:36
Документальний фільм"Легіони світла"
"Розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня": Буданов розповів про роль Іноземного легіону у захисті України
15:01
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина запровадила мито розміром 40% на імпорт автомобілів з Китаю
14:56
Ексклюзив
Росіяни не наважуються проводити свої планові навчання у Чорному морі, - Плетенчук
14:32
Фіцо проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні
Фіцо проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні
14:20
Ексклюзив
Олег Рибачук
Допомога Заходу не буде ефективною, якщо конструкція української влади не зміниться, - Рибачук
14:14
Часів Яр
Російська армія просувається у східній частині Часового Яру: інформація від DeepState та ISW
14:11
Шалва Папуашвілі
Влада Грузії обурена, що Єврокомісія не розпочала з нею переговорний процес про вступ до ЄС
13:56
ЦАХАЛ визволив 4 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом минулого жовтня
13:33
Снаряди 155 мм калібру
В Україні вироблятимуть власні 155-мм снаряди та запчастини для гаубиць "Цезар"
13:26
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китай використовує жахливу війну в Україні на свою користь, - Брайза
13:19
НАТО створить посаду спеціального посланника в Україні, - Foreign Policy
13:09
загиблий білоруський воїн
На війні в Україні загинув уже 63-й доброволець із Білорусі, - ЗМІ
12:53
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ: випускникам обіцяють "хороші посади" в армії РФ
12:53
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Білий дім: російський наступ на Харків зупинився завдяки американській допомозі
12:44
Оновлено
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
На прем'єрку Данії Фредеріксен було скоєно напад, вона отримала травму хребта: нападника судитимуть
12:38
В Україні з'явиться реєстр територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами
12:23
ЗСУ
На 5 напрямках фронту тривають активні бої: Генштаб сказав де саме
12:15
Оновлено
Девід Кемерон
Голова МЗС Британії став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка: експрезидент відреагував
11:58
Оновлено
Полтавщина
Росіяни 7 червня влучили в цивільні будинки на Полтавщині: у лікарні померла жінка
11:36
Крим
В Криму окупанти готуються до десанту ЗСУ з моря та навали дронів на Севастополь: що кажуть партизани
11:08
безпілотник, дрон
Росіяни кажуть, що збили БПЛА над Північною Осетією в Моздоку: звідти злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну
10:47
Валерій Залужний
"Наприкінці фінішної прямої": Кулеба розповів про підготовку Залужного до роботи послом у Британії
10:44
Макрон та Байден
Байден і Макрон під час зустрічі у Франції мають обговорити війни в Україні та Ізраїлі
10:36
Дмитро Кулеба
"Це історична даність": Кулеба прокоментував заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО
10:31
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Бази на півночі Луганщини заповнені приватними військовими компаніями окупантів, - голова Сєверодонецької районної ВА Власенко
10:29
на фото: зруйнований дім
РФ завдала подвійного удару по Дніпропетровщині: рятувальник у тяжкому стані
10:22
Палестина
ООН включила ізраїльську армію до списку тих, що чинять злочини проти дітей
10:05
Донеччина обстріл
РФ за добу здійснила 1893 обстріли Донеччини: є жертви та руйнування
10:01
Дмитро Кулеба
Кулеба: Перед Самітом миру у РФ панує істерична атмосфера, вони розуміють, що на кону
09:47
ЗСУ
Одна бригада ЗСУ стримує щонайменше три російських: Сухопутні війська про ситуацію на Покровському напрямку
09:30
Президент України Володимир Зеленський
Легітимність Путіна визнає тільки Путін, - Зеленський
09:04
Одеса пляж
В Одесі відкрився перший пляж для відпочинку
09:00
Огляд
Свині солов’їні, забуті труси й котики вербальні - 5 книжок, які формують особистість
08:45
Оновлено
вибух в Севастополі
Росія заявила про збиття безпілотників над 6 областями і двох катерів біля Криму
08:43
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН Гутерреш не поїде на Глобальний саміт миру
08:17
Путін під час звернення на тему теракту в Підмосков'ї
ISW оцінив "теорію перемоги" Путіна, яка нібито зорієнтована на виснаження України у війні з РФ
07:33
Єнс Столтенберг
Bloomberg: Столтенберг відмовляється від ідеї створення п'ятирічного фонду військової допомоги для України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV