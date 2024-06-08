"Щоб розвантажити ТЦК": у Міноборони працюють над електронними направленнями на ВЛК
У Міністерстві оборони України мають намір впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії тим, хто має статус "обмежено придатний", що був нещодавно скасований
Про це розповіла заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері "Суспільного".
"Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в Резерв+. Це за бажанням людини", - заявила вона.
За її словами, військовозобов'язані зможуть обрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку Резерв+.
"Такої технічної можливості ще немає, але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, отримати направлення це формальна дія", - підсумувала Черногоренко.
- 20 травня речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін заявив, що українці, що визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.
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