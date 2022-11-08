Німеччина надасть €7,6 млн на пошук зниклих під час війни українців

Про це повідомили у twitter посольства Німеччини в Україні:

"Надаємо Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти €7,6 мільйона для пошуку українців, які зникли внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, а також допоможемо підготувати українських судових експертів і слідчих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно підрозділи ДСНС України отримали технічну допомогу від Берліна. Також Німеччина виділила Києву €20 мільйонів допомоги на альтернативні джерела енергії.

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