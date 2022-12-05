Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, за наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину.

Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень.

Загалом, протягом 4 грудня, на Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти також не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон.

Раніше Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного призову жителів регіону в армію загарбників.

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