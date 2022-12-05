Окупанти ввели комендантську годину в районі Скадовська, - Генштаб
У Херсонській області, Скадовському районі, загарбники посилили адміністративно-поліцейський режим та ввели комендантську годину
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Так, за наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, противник посилив адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину.
Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень.
Загалом, протягом 4 грудня, на Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти також не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон.
- Раніше Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомив, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного призову жителів регіону в армію загарбників.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе