Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У противника ще є ресурс на 2,5 місяці проводити ударно-штурмові дії на Бахмутському напрямку, - командир бригади ТрО Федоренко
Ексклюзив

У противника ще є ресурс на 2,5 місяці проводити ударно-штурмові дії на Бахмутському напрямку, - командир бригади ТрО Федоренко

19 грудня, 2022 понедiлок
09:56
війна з Росією російська армія, мобілізація

Командир роти 112 бригади ТрО Юрій Федоренко повідомив, що відбувається натиск противника на всіх напрямках лінії фронту

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лінія зіткнення на фронті є нестабільною, відбувається натиск противника на всіх напрямках. Фіксуємо намагання противника проводити ударно-штурмові дії. Ворог намагається виявити слабкі місця в обороні ЗСУ. У Бахмуті сконцентровано великі сили противника. Противник змінив тактику, намагаючись маленькими групами підходити до позицій ЗСУ. Ворог використовує на цьому напрямку ПВК Вагнера. До ПВК Вагнера входять найманці, які були позбавлені волі у РФ. Орієнтовно це 45 тис. людей", - зазначив Федоренко. 

За словами командира, противнику не вдасться вибити ЗСУ з позицій на Бахмутському напрямку.

"У середньому ворог зазнає втрат 16 тис. солдатів на місяць, і десь на 2-2,5 місяці у противника ще є ресурс, який керівництво РФ не береже. Росіяни не зможуть поставити заставні загони та замінувати територію, щоб не відходили вагнерівці та мобілізовані - це призведе до ланцюгової реакції. Російські мобілізовані застосують зброю проти найманців з Чечні, які їх контролюють. У противника ще є можливість й ресурс на 2,5 місяці проводити активні ударно-штурмові дії у Бахмуті та Вугледарі", - підкреслив Федоренко. 

  • Українські воїни відбили атаки російської армії в містах і селах Луганщини та Донеччини. Уражено і райони зосередження ворожих військ й склади боєприпасів протягом 18 грудня
  • Керівництво РФ бере активну участь у плануванні та контролі військових зусиль щодо підготовки до нового наступу на Україну, який може відбутися найближчими місяцями

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 

Новини
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
кадирівці
Читайте також:
Валерій Герасимов
17 грудня, 2022 субота
США намагалися завадити ЗСУ знищити начальника російського генштабу Герасимова, - The New York Times
Путін Байден
Автор Антін Борковський
18 грудня, 2022 неділя
Нарешті Захід дозрів і остаточно визначився із вироком Путіну, - Піонтковський
Віталій Гайдукевич
Автор Віталій Гайдукевич
17 грудня, 2022 субота
Коли буде вибачення за "жарт" про "сеньйор-голодомор"?
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.24
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 грудня
10:53
Емманюель Макрон та Кіліан Мбаппе (ліворуч)
Визначився володар "Золотої бутси" найкращому бомбардиру ЧС-2022
10:48
Ексклюзив
Лінії забезпечення ЗСУ працюють, а поки працює логістика - Бахмут тримається, - Згурець
10:44
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: що з цінами на долара та євро в обмінниках
10:40
Російськими обстрілами пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
10:34
Ліонель Мессі з Кубком світу
Мессі отримав "Золотий м'яч" найкращому гравцю ЧС-2022
10:19
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росія атакувала Київ та область "шахедами", є влучання в об’єкти критичної інфраструктури й постраждалі
10:15
Військовий корабель Таїланду затонув у Сіамській затоці, 31 моряка вважають зниклими безвісти
10:15
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ мають перевагу над ворогом на Сватівсько - Кремінному напрямку, - Гайдай
10:10
Рамзан Кадиров
Путін насправді боїться Кадирова. Як тільки не стане російського диктатора, Ічкерія буде вільною, - Данілов
10:08
OPINION
Петро Олещук
Керівництво ЗСУ чесно і по-дорослому спілкується із загалом
10:03
ракета
У РФ лишилося ракет максимум на 3-4 атаки, вона перейшла межу по нормативах використання, - Данілов
09:24
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 520 окупантів, знищили 6 бойових машин та 1 танк
09:23
Обстріл Куп'янська
Поблизу Куп'янська внаслідок обстрілів загарбників отримав поранення фельдшер
09:22
Україна Британія
Велика Британія передасть Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів наступного року
08:51
обстріл Донеччина
За минулу добу на Донеччині від рук окупантів загинуло 3 мирних жителів, ще 4 - поранені
08:46
Новорічна марка
Відсьогодні новорічну марку можна придбати у відділеннях Укрпошти
08:32
Ілон Маск
Ілон Маск запустив голосування, чи варто йому покинути посаду керівника Twitter
08:28
Shahed-136
Сили оборони знищили 30 ворожих дронів-камікадзе за ніч
08:11
Дрони, артилерія та "гради": окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину, є руйнування
08:03
OPINION
Олександр Щерба
Росія — це триєдина сутність: "глибинний народ" + Путін + війна
07:48
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки РФ біля 15 міст та сіл, а також уразили пункт управління й склади боєприпасів
07:48
Світло
У Києві ввели екстрені відключення електроенергії
07:29
окупант
Окупанти планують залучати до бойових дій колишніх поліцейських, які перейшли на бік ворога, - Генштаб
06:57
лукашенко з путіним
Аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України після зустрічі Лукашенка та Путіна
05:55
путін, шойгу
ISW: Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями
02:03
Нідерланди-Україна
Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро
01:26
Зеленський
Світ все одно почув наш заклик: Зеленський про відмову ФІФА транслювати його звернення
00:51
ракетні системи США
Загрози з боку РФ та Китаю можуть призвести до нового буму виробництва зброї у США, - NYT
00:06
українські військові на обкладинці Wprost
Польський тижневик Wprost зобразив українських військових на обкладинці різдвяного номера
2022, неділя
18 грудня
23:22
Президент України Зеленський
Зеленський скликав засідання Ставки: обговорили озброєння Білорусі та загрози з боку РФ
23:13
Володимир Зеленський
Тримаємо Бахмут і поступово зменшуємо потенціал окупантів, - Зеленський
22:43
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росія вимушена демонструвати на полі бою три стратегії війни. Колонка Сергія Згурця
22:03
Представник ГУР Вадим Скібіцький
Путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України, - заступник очільника ГУР Скібіцький
21:33
Євроcoюз ЄС
В ЄС знову обговорять ліміт цін на газ, початкову пропозицію знизили на третину, - ЗМІ
21:21
Ексклюзив
Герої України: "Юра завжди казав, що найгідніша смерть – загинути в бою", – сестра загиблого азовця Юрія Лучечка
20:57
електроенергія
Виробництво електроенергії в Україні повністю відновиться за 2-3 тижні, якщо не буде нових обстрілів
20:29
Окупанти, заручники, окупація
На Запоріжжі окупанти тримають особовий склад у школах, куди досі ходять діти, - Генштаб
20:04
OPINION
Тетяна Мокріді
Ідейним батьком радянського Діда Мороза був організатор Голодомору в Україні
19:56
Володимир Путін
Путін виступить на колегії міноборони РФ
19:54
Збірна Аргентини
Аргентина перемогла по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022 з футболу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV