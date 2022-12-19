Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лінія зіткнення на фронті є нестабільною, відбувається натиск противника на всіх напрямках. Фіксуємо намагання противника проводити ударно-штурмові дії. Ворог намагається виявити слабкі місця в обороні ЗСУ. У Бахмуті сконцентровано великі сили противника. Противник змінив тактику, намагаючись маленькими групами підходити до позицій ЗСУ. Ворог використовує на цьому напрямку ПВК Вагнера. До ПВК Вагнера входять найманці, які були позбавлені волі у РФ. Орієнтовно це 45 тис. людей", - зазначив Федоренко.

За словами командира, противнику не вдасться вибити ЗСУ з позицій на Бахмутському напрямку.

"У середньому ворог зазнає втрат 16 тис. солдатів на місяць, і десь на 2-2,5 місяці у противника ще є ресурс, який керівництво РФ не береже. Росіяни не зможуть поставити заставні загони та замінувати територію, щоб не відходили вагнерівці та мобілізовані - це призведе до ланцюгової реакції. Російські мобілізовані застосують зброю проти найманців з Чечні, які їх контролюють. У противника ще є можливість й ресурс на 2,5 місяці проводити активні ударно-штурмові дії у Бахмуті та Вугледарі", - підкреслив Федоренко.

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