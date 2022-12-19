Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

"Російське військове керівництво бере участь у кампанії, щоб представити себе як частину ефективного апарату воєнного часу, намагаючись змінити суспільне сприйняття невдач Росії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Так, міноборони РФ опублікувало 18 грудня кадри, на яких, як повідомляється, міністр Сергій Шойгу перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі та інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні. Повідомляється, що Шойгу заслухав доповіді від польових командирів і спілкувався безпосередньо з особовим складом на передовій, приділяючи "особливу увагу організації всебічного забезпечення військ, умовам дислокації особового складу в польових умовах, а також роботі медичних і тилових частин".

За день до цього, 17 грудня, міноборони РФ поширювало кадри, на яких Шойгу присутній на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим та командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергієм Суровікіним для обговорення найближчих та середньострокових пропозицій для російських операцій в Україні.

Читайте також: "Росія готує 200 тис. нових солдатів": Залужний не виключає наступу окупантів на Київ із Білорусі

Останні дії Шойгу дозволяють припустити, що міноборони Росії намагається зміцнити свою репутацію ефективного військового органу перед послідовною критикою його ведення війни з боку провоєнної спільноти, вважають експерти.

"Нещодавні узгоджені зусилля російських військових чиновників презентувати себе активно залученими до планування та контролю воєнних дій, особливо за відсутності відчутних воєнних перемог в Україні, можуть свідчити про те, що Росія готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями", - наголошують в Інституті.

Як додають аналітики, візит Шойгу до Південного військового округу - з його наголосом на матеріально-технічне забезпечення та медичну підтримку - ймовірно, є частиною спроби показати, що військове керівництво виправляє руйнівні невдачі російських збройних сил у тих областях, які були предметом постійних гнівних коментарів з боку військових блогерів та протестів солдатів та їхніх сімей.

6 грудня у Білорусі заявили про початок "планових занять із бойової підготовки". Вже наступного дня український Генштаб повідомляв, що серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва.

Своєю чергою США наразі не вважають, що РФ може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb