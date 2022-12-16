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Білий дім: не бачимо ознак можливого наступу на Київ найближчим часом

16 грудня, 2022 п'ятниця
21:47
війна з Росією Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому

США наразі не вважають, що РФ може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити територію України

Про це на брифінгу у п’ятницю заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє портал DefenseOne.

"Ми не бачили нічого, що свідчило б про те, що Путін відійшов від своїх максималістських цілей щодо України. Ми не бачимо жодних ознак того, що найближчим часом відбудеться наступ на Київ, але ми уважно стежимо за цим", – сказав він.

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Окрім цього, за словами представника Білого дому, наразі ніщо не вказує на наміри Росії та її президента закінчити розв’язану проти України війну дипломатичним шляхом або шляхом переговорів.

"Насправді ж усе, що він робить, говорить нам про протилежне – він продовжує купувати безпілотники в Ірані, зараз прагне поглибити оборонні відносини з Іраном, все ще шукає джерела боєприпасів в інших місцях по всьому світу", – додав Кірбі.

  • 15 грудня стало відомо, що президент США Джо Байден схвалив розширення підготовки українських військових на американській базі у німецькому Графенвері.

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