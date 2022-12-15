Путін готує 200 тис. солдат на Київ, Крим – найбільша розмінна монета Зеленського, Україна до кінця десятиліття буде в ЄС. Світові ЗМІ про Україну 15 грудня
Україну очікує ще один великий наступ російських окупантів, Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме достатньо зброї, Володимир Путін не зможе виграти війну, Крим – найбільша розмінна монета Зеленського - про це та не тільки писали світові ЗМІ
The Economist:
- Британський журнал The Economist опублікував розлоге інтерв’ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць. "Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого". Залужний зауважив, що наразі отримує "те, що отримує, але це менше, ніж потрібно". Головнокомандувач також додав, що "з такими ресурсами не може проводити нові великі операції", хоча ЗСУ зараз працюють над однією з них, а операція "вже на підході". Крім цього Валерій Залужний сказав, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, які можуть бути знову направлені на Київ. Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні, РФ може розпочати новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі.
- Крім цього видання сьогодні, 15 грудня, опублікувало інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським. Він сказав про те, що Володимир Путін не зможе виграти війну і, "якщо Росія визнає, що починати війну було трагічною помилкою, тим довше російський президент збереже своє життя та життя свого оточення". Крім цього Зеленський зауважив, що від початку повномашитабної війни, ситуація не стала кращою. "На Сході у нас дуже важка ситуація. Це як Друга світова війна. Так само в Бахмуті, в Соледарі, районі під Харковом, Кремінній, Сватовому. Це справжня війна, вогонь, обстріли, ракети, артилерія, все", - додав президент.
The Guardian:
- Британські журналісти The Guardian також акцентували увагу читачів на тому, що попереду Україну очікує ще один великий наступ російських окупантів. В інтерв’ю The Guardian міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в той час, як Україна тепер здатна успішно захистити себе від ракетних атак Росії, спрямованих на ключову інфраструктуру, включаючи енергетичну мережу, з’являються докази того, що Кремль готує новий широкий наступ. Коментарі Резнікова повторили подібні зауваження, зроблені Economist цього тижня, зокрема від президента України Володимира Зеленського, голови Збройних сил генерала Валерія Залужного та командувача сухопутними силами генерал-полковника Олександра Сирського. Британські журналісти вважають, що такі заяви від усіх високопоставлених чиновників були скоординованими і є частиною широких спільних зусиль, спрямованих на те, щоб застерегти від самовдоволення західних союзників і висвітлити реальну й постійну загрозу, яку Росія становить для України. У той час як Резніков припустив, що новий наступ може відбутися до лютого, інші високопосадовці вказали, що вони вважають, що це може відбутися вже в січні.
- The Guardian написав аналітичну статтю з назвою: Чому Крим – найбільша розмінна монета Володимира Зеленського? Журналістів зацікавили слова екс-прем’єра Великої Британії Бориса Джонсона про Крим. Він заявив, якщо російські війська повернуться на землі, до вторгнення 24 лютого, це стане основою для відновлення переговорів між Україною та Росією. Така позиція підтримується багатьма західним дипломатами, які готові питання Криму винести на стіл переговорів, за умови припинення війни і повернення росіян до позицій 24 лютого. The Guardian пише, що історично та етнічно Крим відрізняється від решти України. Крім того, 30 000 російських військовослужбовців окопалися на півострові. "Збереження Криму в тій чи іншій формі настільки цінне для Володимира Путіна, що якщо він відчує, що півострів вислизає з його рук, він може вжити заходів у відповідь на свою погрозу розгорнути тактичну ядерну зброю, яка лякає і стримує Вашингтон і Європу", - відзначають журналісти.
BBC:
- Журналісти BBC зняли сюжет про школу мистецтв, студенти якої створили гігантський твір, який продадуть на аукціоні задля підтримки дітей в Україні. Студенти Спрінгфілдської академії в Калні, графство Вілтшир, зібрали дев’ять полотен, щоб створити малюнок, заснований на любові та мирі. Вчителька Конні Найт сказала, що під час створення мистецьких робіт діти дізналися багато нового про потреби інших людей і про те, що відбувається в навколишньому світі.
- Також журналісти BBC проаналізували перспективи розбудови ядерної станції Пакш-2 в Угорщині та на скільки від цього поглибиться залежність угорців від Росії. У 2014 році прем'єр-міністр Віктор Орбан підписав угоду з президентом Росії Володимиром Путіним про будівництво двох нових реакторів потужністю 1200 МВт поруч зі старими. Росія профінансує станцію кредитом у розмірі 10 мільярдів євро, який угорські споживачі мають повернути у вигляді рахунків за електроенергію, починаючи з 2026 року, коли станція повинна була запрацювати. Багаторічні затримки з отриманням дозволів призвели до того, що роботи з розчищення землі почалися лише в серпні минулого року. У той час як Угорщина продовжувала будувати Пакш-2, у травні минулого року Фінляндія скасувала будівництво подібного, побудованого Росією заводу через російське вторгнення в Україну.
Washington Times:
- Американські журналісти видання Washington Times проаналізували закиди Москви, які звинувачують США після вибуху на російському нафтопереробному заводі поблизу сибірського міста Іркутська, де загинули двоє людей. Росіяни кажуть, що американці, "фактично стали стороною конфлікту", тобто війни, яка спалахнула після вторгнення в Україну наприкінці лютого. Офіційні особи у Вашингтоні заявили, що не хочуть розгортання війни та наполягають, що не визначають цілі в Росії для українських атак.
The New York Times:
- Американські журналісти The New York Times написали статтю про навчання українських військових у Штатах. Як повідомили журналістам у Пентагоні, США розширять навчання для українських військових. За словами двох американських чиновників, Пентагон розширює навчання, яке американські військові проводять для українських військ, плануючи більш ніж подвоїти кількість сил, яких він навчає на базі в Німеччині. Розширене навчання, яке, за словами офіційних осіб, схвалив президент Байден цього тижня, дозволить американським інструкторам навчати український батальйон — приблизно від 600 до 800 військовослужбовців — щомісяця, починаючи з початку наступного року, повідомили чиновники.
- Також журналісти The New York Times написали розлогий репортаж про "інфрачервоне полювання на російських військ у битві за Бахмут". У холодну грудневу ніч The New York Times супроводжувала членів групи спостереження української армії, коли вони використовували тепловізійний приціл, щоб знайти ворожі позиції за милі. У статті розказують про важкі умов за яких доводиться воювати українським військовим.
Politico:
- Журналісти американської медіа-організації в галузі політичної журналістики Politicо написали статтю про те, що лідери закордонних справ Сенату та Палати закордонних справ прагнуть збільшити продажі зброї Тайваню та Україні. Вони звернулися з проханням до партійних лідерів у листі в четвер, який отримав Politicо. Чотири двопартійні законодавці закликали до "високих рівнів" екстреного фінансування зовнішнього військового фінансування Держдепартаменту як для Києва, так і для Тайбея в рамках додаткового плану витрат на кінець року.
CNN:
- Журналісти CNN акцентували увагу читачів на тому, що США запровадили нові санкції проти російських ставлеників в Україні, російських губернаторів та олігарха, пов’язаного з Путіним. У четвер адміністрація президента США Джо Байдена запровадила нові санкції проти призначених Росією довірених осіб в Україні, понад 20 російських губернаторів і багатого російського олігарха, якого вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна, оголосили Державний департамент і Міністерство фінансів.
Gazeta Wyborcza:
- Польські журналісти Gazeta Wyborcza опублікували інтерв’ю з Радославом Сікорським, членом Європейського парламенту від Громадянської коаліції, колишнім маршалком Сейму та ексголовою Міністерства закордонних справ і Міністерства Національна оборона Польщі. Він заявив, що бачить Україну в Європейському Союзі до кінця цього десятиліття. "Українці витриваліші та ефективніші, ніж хтось думав. Треба також визнати, що і Сполучені Штати, і Європа зробили більше, ніж хтось очікував", – сказав він.
- Також журналісти Gazeta Wyborcza написали економічну статтю про те, чому для заходу морально виправдано допомагати покривати український борг, адже це в інтересах всіх демократичних країн. "Захід глибоко зацікавлений у перемозі України, але її приватний сектор не зможе витримати тиск тривалого конфлікту, якщо компаніям доведеться погашати свою заборгованість без продовження чи реструктуризації", - пишуть журналісти.
Polskie Radio 24
- "Гарячою" новиною сьогоднішнього дня у польських медіа став вибух у приміщенні головного офісу поліції Польщі у Варшаві. Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що вибухнув предмет, який був привезений з України. Внаслідок нього головний комендант поліції Польщі отримав "легкі ушкодження" і потрапив до лікарні. Крім того, легкі поранення отримав цивільний співробітник управління, якому госпіталізація не знадобилася. Як стверджує польське МВС, вибух спричинив "один із подарунків, які комендант отримав під час робочого візиту в Україну 11-12 грудня, де він зустрівся з керівництвом української поліції та ДСНС". Предмет нібито подарував один із керівників українських правоохоронних служб.
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