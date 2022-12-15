Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох американських посадовців, які коментували на умовах анонімності.

Зазначається, що розширена підготовка дозволить американським інструкторам навчати по одному українському батальйону – приблизно від 600 до 800 військовослужбовців – щомісяця. Нині американці навчають у середньому 300 військових на місяць.

Від початку повномасштабної війни американські інструктори навчили близько 3100 українців, переважно невеликими групами, яких готували до роботи з певними системами озброєння, як HIMARS.

Разом з тим зміниться сама програма тренування. Відомо, що планується навчати більші групи, щоб вони відпрацьовували передові тактики ведення бою, у тому числі спільні навчання, коли піхота вчиться діяти у координації з артилеристами.

При цьому, як зазначає NYT, українські офіційні особи побоюються відводити надто багато військовослужбовців із лінії фронту для спеціальної підготовки. Але оскільки зима сповільнила темпи бойових дій на багатьох ділянках, українська сторона схвалила розширення програми.

Планується, що розширена програма підготовки розпочнеться вже з початку 2023 року.

1 грудня в CNN зазначили, що адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб.