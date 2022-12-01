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США обіцяють "інтенсивніше і всебічне" навчання українських військових, – CNN

1 грудня, 2022 четвер
03:03
війна з Росією Військові навчання

Адміністрація Байдена розглядає можливість значного розширення підготовки українських військових на американській базі в Німеччині, зокрема йдеться про навчання до 2500 осіб

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Влада США має намір збільшити не лише кількість українських військових, яких вона тренуватиме, а й сам підхід підготовки.

Згідно з новою програмою, Штати почнуть вивчати значно більші групи українських військових складнішим тактичним засобам ведення бою, зокрема координації маневрів піхоти та артилерії.

Видання зазначає, що це буде "набагато інтенсивніше і всебічне" навчання, ніж те, яке Україна отримувала у Польщі чи Великій Британії.

  • Нагадаємо, 1 грудня стало відомо, що Пентагон замовив для України шість батарей ППО NASAMS на $1,2 млрд.

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США
Військові новини
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