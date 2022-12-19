На Бахмутському напрямку окупанти сконцентрували військові, політичні та бандитські інтереси, - полковник СБУ Костенко
Народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що росіяни сконцентрували в районі Бахмута великі сили
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Є речі, які вирішуються виключно на полі бою. Час покаже, хто стійкіший і сильніший, у кого краща зброя. Зараз росіяни сконцентрували в районі Бахмута великі війська. Після втрати Херсона, правобережжя Дніпра, втрати Харківщини, після багатьох відступів, росіянам важливо взяти Бахмут. Їм потрібно досягти хоч якогось успіху та вийти на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини", - зауважив Костенко.
Полковник СБУ також додав, що на Бахмутському напрямку воює ПВК Вагнера.
"Вагнерівці намагаються довести Путіну, що вони можуть діяти самостійно та виконувати завдання. У Бахмуті окупанти сконцентрували політичні, військові й бандитські інтереси, всі сфери впливу РФ. Нашим хлопцям дійсно дуже важко, але ЗСУ тримаються, і роблять все, щоб втримати місто", - наголосив Костенко.
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