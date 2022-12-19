Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Є речі, які вирішуються виключно на полі бою. Час покаже, хто стійкіший і сильніший, у кого краща зброя. Зараз росіяни сконцентрували в районі Бахмута великі війська. Після втрати Херсона, правобережжя Дніпра, втрати Харківщини, після багатьох відступів, росіянам важливо взяти Бахмут. Їм потрібно досягти хоч якогось успіху та вийти на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини", - зауважив Костенко.

Полковник СБУ також додав, що на Бахмутському напрямку воює ПВК Вагнера.

"Вагнерівці намагаються довести Путіну, що вони можуть діяти самостійно та виконувати завдання. У Бахмуті окупанти сконцентрували політичні, військові й бандитські інтереси, всі сфери впливу РФ. Нашим хлопцям дійсно дуже важко, але ЗСУ тримаються, і роблять все, щоб втримати місто", - наголосив Костенко.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що штурмові дії ворога не призводять до змін на Бахмутському напрямку

Командир роти 112 бригади ТрО Юрій Федоренко повідомив, що відбувається тиск противника на всіх напрямках лінії фронту

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