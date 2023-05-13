Російський "Кинджал" збив ЗРК Patriot, який і мав стати його ціллю, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Неназвані американські чиновники, як зазначає видання, вважають, що Росія під час нічної атаки на Київ, 4 травня, намагалася знищити американську систему Patriot. Атака не вдалася, і натомість українські військові перехопили гіперзвукову ракету "Кинджал" за допомогою того ж ППО Patriot.

"Українські ППО випустили кілька ракет з Patriot під різними кутами, щоб перехопити російську ракету, демонструючи, як швидко вони навчилися використовувати потужну систему", - сказав чиновник США.

Видання зазначає, що росіяни вловили сигнали, які випромінює Patriot, що дозволило їм націлитися на систему за допомогою гіперзвукової ракети, відомої як "Кинджал",

Ракетна система Patriot має потужний радар для виявлення наближених цілей на великій відстані, що робить її потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети тощо. Але радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею і визначити її місцеперебування.

Особливістю Patriot, на відміну від деяких засобів ППО меншої дальності, наданих Україні, які є мобільними та складними для виявлення, є те, що вона є стаціонарною системою, що несе небезпеку виявлення її дислокації.