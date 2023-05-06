У Повітряних силах підтвердили, що вперше збили російську ракету "Кинджал"
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив, що українські військові вперше збили російську ракету "Кинджал"
Про це Олещук повідомив у telegram.
За його словами, ракета "Кинджал" була збита за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.
"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - написав Олещук.
Він також закликав не оприлюднювати інформацію про роботу протиповітряної оборони.
"Не потрібно бігти, як кажуть в Україні, поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог. Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили На все свій час", - пояснив Олещук.
- 5 травня стало відомо, що близько 02:40 4 травня у небі над Києвом ЗСУ вперше успішно перехопили російську "гіперзвукову" ракету Х-47 "Кинджал".
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