Про це Олещук повідомив у telegram.

За його словами, ракета "Кинджал" була збита за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" "Кинджал"! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - написав Олещук.

Він також закликав не оприлюднювати інформацію про роботу протиповітряної оборони.

"Не потрібно бігти, як кажуть в Україні, поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог. Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили На все свій час", - пояснив Олещук.