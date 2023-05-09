Пентагон підтвердив, що Україна збила російський "Кинджал" системою Patriot
Представник Пентагону підтвердив заяву української сторони про те, що російську ракету "Кинджал", яка летіла на гіперзвуковій швидкості, збили із зенітно-ракетного комплексу Patriot
Про це у вівторок, 9 травня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, інформує телеканал CNN.
"Можу підтвердити, що вони (українці – ред.) збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектра засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати і міжнародне співтовариство надали Україні", – зазначив речник Міністерства оборони США.
Він додав, що США із партнерами продовжать "швидко надавати наземні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо і захистити своїх громадян від Росії".
Російська сторона називала "Кинджал" гіперзвуковою ракетою, та після її збиття в Україні фахівці висловили припущення, що насправді це балістична ракета, яка здатна летіти швидше, ніж звук.
- Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot. США неофіційно підвередили це дещо пізніше.
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