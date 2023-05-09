Про це у вівторок, 9 травня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, інформує телеканал CNN.

"Можу підтвердити, що вони (українці – ред.) збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектра засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати і міжнародне співтовариство надали Україні", – зазначив речник Міністерства оборони США.

Він додав, що США із партнерами продовжать "швидко надавати наземні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо і захистити своїх громадян від Росії".

Російська сторона називала "Кинджал" гіперзвуковою ракетою, та після її збиття в Україні фахівці висловили припущення, що насправді це балістична ракета, яка здатна летіти швидше, ніж звук.