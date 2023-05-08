Про це повідомило CNN із посиланням на поінформоване джерело.

"Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела, перехоплення, здійснене Україною, продемонструвало цю здатність у реальності — те, що Пентагон розглядає як важливу подію", - пише видання.

Журналісти пояснили, чому збиття "Кинджала" наробило галасу в Пентагоні.

Президент Росії Володимир Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та заявив, що вона здатна подолати всі наявні системи ППО.

"До минулого тижня розрахунок Росії полягав у тому, що якби вона використала гіперзвукову балістичну ракету, все, по чому вона стріляла, неодмінно буде вражено, сказало джерело. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів", - зазначили в CNN.

Той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, переконало Пентагон у тому, що він не дарма поставив Україні ці комплекси, розповіло журналістам джерело.

Перехоплення також, імовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії, піднімаючи питання про те, чи має Україна стійкий засіб протидії гіперзвуковим балістичним ракетам, резюмувало видання.