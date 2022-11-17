Ракетна атака 17 листопада: Кулеба попросив США передати Україні Patriot
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час ранкової повітряної тривоги 17 листопада провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Про це він розповів у своєму Twitter.
Міністр попросив надати Україні американські зенітні ракетні комплекси Patriot.
"Ми поділяємо думку, що Росія несе повну відповідальність за ракетний терор і його наслідки на території України, Польщі та Молдови. Подякував США за врай важливу військову допомогу та наголосив, що поставки систем протиповітряної оборони потрібно прискорити. NASAMS уже довели свою ефективність. Я переконаний, що настав час і для Patriot", - написав Кулеба.
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