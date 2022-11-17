Про це він розповів у своєму Twitter.

Міністр попросив надати Україні американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Ми поділяємо думку, що Росія несе повну відповідальність за ракетний терор і його наслідки на території України, Польщі та Молдови. Подякував США за врай важливу військову допомогу та наголосив, що поставки систем протиповітряної оборони потрібно прискорити. NASAMS уже довели свою ефективність. Я переконаний, що настав час і для Patriot", - написав Кулеба.

Уранці 17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформує про кілька ударів по інфраструктурі, попередньо є чотирнадцять поранених, серед них дівчина 15 років.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Уламки російської ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

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