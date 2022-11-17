Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Ракетна атака 17 листопада: Кулеба попросив США передати Україні Patriot

Ракетна атака 17 листопада: Кулеба попросив США передати Україні Patriot

17 листопада, 2022 четвер
11:38
війна з Росією Кулеба прокоментував спекуляції у ЗМІ щодо згоди на ультиматуми РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час ранкової повітряної тривоги 17 листопада провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном

Про це він розповів у своєму Twitter.

Міністр попросив надати Україні американські зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Ми поділяємо думку, що Росія несе повну відповідальність за ракетний терор і його наслідки на території України, Польщі та Молдови. Подякував США за врай важливу військову допомогу та наголосив, що поставки систем протиповітряної оборони потрібно прискорити. NASAMS уже довели свою ефективність. Я переконаний, що настав час і для Patriot", - написав Кулеба.

  • Уранці 17 листопада війська РФ обстріляли Дніпро, влада інформує про кілька ударів по інфраструктурі, попередньо є чотирнадцять поранених, серед них дівчина 15 років.
  • 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в КиєвіЛьвовіРівномуХаркові й областіКривому РозіЖитомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
  • Уламки російської ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
ППО
США
Дмитро Кулеба
ракетний удар
Читайте також:
Канада
16 листопада, 2022 середа
Канада запровадила санкції проти виробників іранських дронів-камікадзе
президент Польщі Анджей Дуда
16 листопада, 2022 середа
У Білорусі заявили, що Польща готується до наступу на Росію і РБ
саміт G20
15 листопада, 2022 вiвторок
Сценарій Путіна на саміті G20 провалився, - політолог Таран
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.94
    Купівля 39.94
    Продаж 40.62
  • EUR
    Купівля 40.3
    Продаж 41.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
17 листопада
12:17
Ексклюзив
ракета
Через залежність російських ракет від іноземних запчастин їхнє виробництво стає поштучним, 2-3 на тиждень, - військовий експерт Коваленко
12:03
OPINION
Сергій Марченко
Існування РПЦ в Україні - питання політичної волі Зеленського
11:57
Додаток "Дія"
У застосунку Дія можна отримати витяг про місце проживання
11:49
Джо Байден
Байден оскаржив заяву Зеленського про походження ракети, що впала в Польщі
11:47
Конкурс Open Data
Мінцифра запускає конкурс на проєкт з подолання корупції за допомогою відкритих даних
11:25
Ексклюзив
Довженко-Центр
Ситуація навколо "Довженко-центру" - це сутичка влади з громадянським суспільством, - екскерівник Козленко
11:19
Ракета
На Харківщині окупанти влучили по критичній інфраструктурі, троє постраждалих
11:17
Потяг до перемоги
Укрзалізниця розпочала продаж символічних квитків до Севастополя
11:15
Минулої доби загинуло п'ятеро цивільних, найбільше - у Запорізькій області
11:15
Оновлено
ракета
Росія завдала удару по двох об'єктах інфраструктури Дніпра, відомо про чотирнадцять постраждалих
10:58
ООН
ООН привітала продовження "зернової угоди", але закликає прибрати всі перешкоди для експорту добрив із РФ
10:55
агент ГРУ, Вінниця
Завербований ще за СРСР. СБУ затримала  російського агента, який "наводив" ракети на енергетичні об’єкти Вінниччини
10:55
зерновий термынал
"Зернову угоду" продовжили на 120 днів
10:54
Південноукраїнська АЕС
Російські обстріли 15 листопада мали на меті зупинити українські АЕС, - Міненерго
10:54
литовці забрали кошти на безпілотник "PEACE Дец"
Литва придбала для України морський дрон за $250 тисяч і назвала його "PEACE Дец"
10:52
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
У великих окупованих містах Луганщини замерзають люди, квартири опалюють дровами, - Гайдай
10:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют 17 листопада: вартість долара в обмінниках
10:40
Олексій Гончаренко
Геть зрадників з парламенту: зʼявилась петиція про позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ
10:29
Вільнянськ
Загарбники вдарили трьома ракетами по Запорізькій області: четверо загиблих, є руйнування
10:23
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Маємо бути єдині": Княжицький закликав українську владу будувати демократичні відносини зі ЗМІ
10:17
Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що окупанти націлились на український газовидобуток
10:11
Канада
Канада анонсувала нову допомогу Україні на $34 млн
10:09
ЗСУ знищили російський танк
Генштаб назвав втрати Росії за добу:  400 солдатів, 7 танків та 6 безпілотників
10:08
Ексклюзив
російські окупанти
У Бердянську російські пропагандисти створюють молодіжні рухи та відкривають філії своїх каналів, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
10:07
Оновлено
Київ ніч
Над Києвом збили дві крилаті ракети та два "Шахеди" над Київським водосховищем
10:03
OPINION
Віктор Бобиренко
Які кадри росіяни заводять на ЗАЕС
09:42
Краматорськ, Донеччина, обстріл
Протягом 16 листопада окупанти на Донеччині поранили 4 людей
09:39
електроенергія
По всій Україні 17 листопада будуть планові та аварійні відключення світла 
09:35
ракетний удару по житловому будинку в Білгород-Дністровському
РФ виснажує свої запаси крилатих ракет масованими ударами по Україні, - британська розвідка
09:33
ракета
Ворог ударив по об'єкту інфраструктури на Одещині
09:16
На фото: система ППО
На Київщині спрацювала ППО
09:12
ЗСУ
Сили оборони відбили атаки противника в районах 7 населених пунктів
09:11
безробіття
Найнижчий рівень з 2003 року: в Україні знизився рівень офіційного безробіття
09:09
OPINION
Микола Княжицький
Свободу слова обмежувати не можна
08:46
Результати нічних обстрілів Нікополя
Вночі росіяни обстріляли Нікополь: без світла лишилися кілька тисяч громадян, без води - понад 40 тис. родин
08:41
Світло
У Києві екстрені відключення світла. Графіки не діють
08:36
ЗСУ
Українські воїни завдали ударів по 2 позиціях зеніток ворога й уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження росіян
08:30
Інтерв’ю
Еліна Слободянюк: Роспропаганда в Сербії та збір стильного одягу для вчителів і лікарів визволеного Херсона
08:09
Морські дрони
В Україні менш як за тиждень зібрали кошти на 25 морських дронів 
08:02
OPINION
Вадим Денисенко
Як вплине ракетний удар РФ по Польщі на постачання ППО в Україну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV