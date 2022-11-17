Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, повідомляє в телеграм про наслідки ворожої атаки на Дніпро ранком 17 листопада.

Станом на 10:01, відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких дівчина 15 років.

Резніченко звітує про ураження двох районів міста: є влучання у промислове підприємство, де сталася пожежа. Також через обстріл пошкоджено житлові будинки поряд.

"Атака триває. Будьте у безпечних місцях", - наголошує голова ОВА.

Раніше заступник керівника ОП України Кирило Тимошенко інформував про одного пораненого та обстріл двох інфраструктурних об'єктів:

"Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань у два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки", - мовиться в тексті.

Народний депутат України Олексій Гончаренко також писав про перебої з електропостачанням в місті.

Станом на 09:10 17 листопада в Україні була оголошена повітряна тривога в усіх областях, окрім окупованого Криму. Повідомлялося про роботу ППО в Київській області, а також вороже влучання по інфраструктурі Одещини.

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