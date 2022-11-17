Ворог ударив по об'єкту інфраструктури на Одещині
Вранці 17 листопада ворожі війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Одеської області
Про це Максим Марченко, голова Одеської обласної військової адміністрації, повідомив в телеграмі.
"Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області", - написав він.
Голова ОВА наголошує, що існує загроза масованого ракетного удару по всій території України: "Прошу мешканців області знаходитись в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони!"
- Нагадаємо, тривога по всій Україні почалася з 9 ранку 17 листопада, за цей час вже повідомлялося про роботу ППО в Київській області.
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