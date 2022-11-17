На Київщині спрацювала ППО
Ранком 17 листопада в Київській області працювала протиповітряна оборона, по всій Україні оголошено повітряну тривогу
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в телеграм.
"У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку", - наголошує Кулеба.
Тривогу в області оголосили о 09:00.
Станом на 09:10 повітряну тривогу оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму.
- 17 листопада через нічні обстріли Нікополя понад 40 тис. родин залишилися без води, ще 6 тис. - без електроенергії, у місті пошкоджено 20 будинків, більш як 10 господарських споруд, приміщення коледжу, газогін та лінії електропередачі.
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