На Київщині спрацювала ППО

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в телеграм.

"У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО. Пам’ятайте про власну безпеку", - наголошує Кулеба.

Тривогу в області оголосили о 09:00.

Станом на 09:10 повітряну тривогу оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму.

17 листопада через нічні обстріли Нікополя понад 40 тис. родин залишилися без води, ще 6 тис. - без електроенергії, у місті пошкоджено 20 будинків, більш як 10 господарських споруд, приміщення коледжу, газогін та лінії електропередачі.

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