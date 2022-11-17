Вночі росіяни обстріляли Нікополь: без світла лишилися кілька тисяч громадян, без води - понад 40 тис. родин
У ніч з 16 на 17 листопада війська РФ обстріляли з важкої артилерії та "градів" Дніпропетровщину, від більш як 70 снарядів постраждали 4 громади
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Протягом минулої ночі військові РФ гатили по Нікопольському району: понад 70 снарядів уразили Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.
Найбільші наслідки обстрілів у Нікополі. У місті пошкоджено 20 будинків, більш як 10 господарських споруд, приміщення коледжу, газогін та лінії електропередачі.
Голова ОВА інформує, що без електроенергії нині перебувають 6 тис. громадян. Через нічну атаку також знеструмлена насосна станція водоканалу, тож понад 40 000 сімей не мають водопостачання.
За даними Резніченка, люди не постраждали.
"Енергетики уже лагодять лінії", - стверджує Резніченко.
- У середу 16 листопада військові РФ завдали по Україні 2 авіаційних і 3 ракетних ударів, з РСЗВ окупанти гатили більш як 13 разів.
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