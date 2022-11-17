Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Протягом минулої ночі військові РФ гатили по Нікопольському району: понад 70 снарядів уразили Мирівську, Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Найбільші наслідки обстрілів у Нікополі. У місті пошкоджено 20 будинків, більш як 10 господарських споруд, приміщення коледжу, газогін та лінії електропередачі.

Голова ОВА інформує, що без електроенергії нині перебувають 6 тис. громадян. Через нічну атаку також знеструмлена насосна станція водоканалу, тож понад 40 000 сімей не мають водопостачання.

За даними Резніченка, люди не постраждали.

"Енергетики уже лагодять лінії", - стверджує Резніченко.

У середу 16 листопада військові РФ завдали по Україні 2 авіаційних і 3 ракетних ударів, з РСЗВ окупанти гатили більш як 13 разів.