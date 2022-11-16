За добу окупанти завдали 2 авіаційних і 3 ракетних ударів, обстрілювали населені пункти з РСЗВ
Протягом середи, 16 листопада, окупанти завдали 2 авіаційних і 3 ракетних ударів. Ворог також здійснив більш ніж 13 ударів з РСЗВ
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Також зазначається, що один з ракетних ударів завдано по об’єкту цивільної інфраструктури Запоріжжя.
Генштаб повідомляє, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, на інших напрямках ворог здійснював обстріли:
- на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове;
- на Куп’янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни;
- на Бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка;
- на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;
- на Новопавлівському напрямку – з артилерії різних типів по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива;
- на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір’я та Щербаки;
- на Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області.
- Протягом 15 листопада ЗСУ знищили та поранили понад 50 окупантів на Луганщині, а також ліквідували особовий склад противника в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка.
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