ЗСУ уразили 4 склади, пункти управління й військову техніку росіян, ліквідували й поранили щонайменше 50 окупантів
Протягом 15 листопада ЗСУ знищили та поранили понад 50 окупантів на Луганщині, а також ліквідували особовий склад противника в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 16 листопада.
Генштаб підтвердив ураження району зосередження особового складу противника у населеному пункті Денежникове Луганської області. Зазначається, що втрати окупантів становлять близько 50 осіб загиблими та пораненими.
Окрім того, 15 листопада ЗСУ уразили місця розташування особового складу противника в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Інформація щодо втрат ворога уточнюється.
Генштаб також підтвердив, що 9 листопада в районі міста Амвросіївка на Донеччині було поранено 16 окупантів та ліквідовано 8 осіб.
Протягом доби 16 листопада авіація ЗСУ завдала по окупантах 2 удари, під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника. Своєю чергою воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів росіян.
- У середу, 16 листопада, Збройні Сили України на Запоріжжі пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для власної логістики.
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