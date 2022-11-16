ЗСУ знищили залізничний міст на Запоріжжі, який використовували окупанти
У середу, 16 листопада, Збройні Сили України на Запоріжжі пошкодили залізничний міст, який окупанти використовували для власної логістики
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
У повідомленні зазначено, що міст розташовувався в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Генштаб заявляє, що пошкодження мосту робить неможливим використання споруди в інтересах російських окупантів.
Також стало відомо, що в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відключено трансляцію каналів російського телебачення та фіксуються значні проблеми з водопостачанням.
- Депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук в етері Еспресо розповів, що в окупованому Мелітополі на Запоріжжі загарбники розміщують свою військову техніку в школах і житлових кварталах.
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