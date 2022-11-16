ЗСУ знищили залізничний міст на Запоріжжі, який використовували окупанти

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

У повідомленні зазначено, що міст розташовувався в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Генштаб заявляє, що пошкодження мосту робить неможливим використання споруди в інтересах російських окупантів.

Також стало відомо, що в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відключено трансляцію каналів російського телебачення та фіксуються значні проблеми з водопостачанням.

Депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук в етері Еспресо розповів, що в окупованому Мелітополі на Запоріжжі загарбники розміщують свою військову техніку в школах і житлових кварталах.

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