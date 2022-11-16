РФ облаштовує військові бази в школах окупованого Мелітополя, - депутат райради Кирильчук
В окупованому Мелітополі на Запоріжжі загарбники розміщують свою військову техніку в школах і житлових кварталах
Про це розповів депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук в етері Еспресо.
"Їхнє улюблене заняття - формувати свої бази в школах. Вони стягують туди техніку, накопичують свої склади. Разом з тим у населених кварталах, де тільки цивільні будівлі, вони починають розміщувати техніку", - наголосив він.
За словами депутата, у школі №22 російські "гради" стоять просто посеред школи. Навчальні заклади навколишніх громад теж зайняті різними підрозділами окупантів, зокрема кадировцями.
- Із 7 листопада в Мелітополі окупанти живуть у цивільних приміщеннях і розміщують техніку в житлових районах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.65
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе