Про це розповів депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук в етері Еспресо.

"Їхнє улюблене заняття - формувати свої бази в школах. Вони стягують туди техніку, накопичують свої склади. Разом з тим у населених кварталах, де тільки цивільні будівлі, вони починають розміщувати техніку", - наголосив він.

За словами депутата, у школі №22 російські "гради" стоять просто посеред школи. Навчальні заклади навколишніх громад теж зайняті різними підрозділами окупантів, зокрема кадировцями.

Із 7 листопада в Мелітополі окупанти живуть у цивільних приміщеннях і розміщують техніку в житлових районах.

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