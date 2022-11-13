Мелітополь перетворюють на військову базу: мер про ситуацію в місті та районі
Нові колони з окупантами прибувають до Мелітополя: місто укріплюють, військові живуть у цивільних приміщеннях та розміщують техніку в житлових районах
Про те, що з 7 листопада відбулося в обласному центрі та в районі розповів мер Мелітополя Іван Федоров.
Повідомляється, що війська РФ прибувають до міста з кількох напрямків: з Херсона та окупованого Токмака Запорізької області. Російські військові заборонили мелітопольцям наближатися до території аеродрому
Мелітополь почали укріплювати оборонними спорудами, а загарбники розселяються в захоплені будинки, школи й дитсадки. Ворог розставляє техніку в житлових кварталах.
"У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з деенерівцями. У дворі навчального закладу розставили "гради", - інформує Федоров та додає: – У селище Шелюги поблизу Кирилівки (окупанти, - ред.) заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва".
Ситуація в районі, за словами Івана Федорова, така:
- У Плодородному порядкують кадирівці, прикметно, що вони встановлюють прапори зі своїм вождем.
- У Михайлівці і Зарічному окупанти займаються обшуками: перевіряють будинки, запитують про чоловіків.
- У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах військові РФ "зламують і займають порожні будинки".
- У Кирилівці загарбники "розселились у захоплених базах відпочинку".
"Тішить одне: наші Збройні Сили добре знають, де розміщується ворог і що робити, щоб він тікав з української землі", - наголошує Федоров.
- Нагадаємо: 13 листопада з центральної площі Мелітополя зник російський прапор, окупаційна влада заявляє, що це "профілактичні роботи".
- Тоді ж колишній командувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні 2023 українські військові звільнять Мелітополь та Маріуполь.
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