Мелітополь перетворюють на військову базу: мер про ситуацію в місті та районі

Про те, що з 7 листопада відбулося в обласному центрі та в районі розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Повідомляється, що війська РФ прибувають до міста з кількох напрямків: з Херсона та окупованого Токмака Запорізької області. Російські військові заборонили мелітопольцям наближатися до території аеродрому

Мелітополь почали укріплювати оборонними спорудами, а загарбники розселяються в захоплені будинки, школи й дитсадки. Ворог розставляє техніку в житлових кварталах.

"У 22-у школу Мелітополя сьогодні завезли автобуси з деенерівцями. У дворі навчального закладу розставили "гради", - інформує Федоров та додає: – У селище Шелюги поблизу Кирилівки (окупанти, - ред.) заїхали прямо на танках, розселились у дитсадку і перекрили доступ до лісництва".

Ситуація в районі, за словами Івана Федорова, така:

У Плодородному порядкують кадирівці, прикметно, що вони встановлюють прапори зі своїм вождем.

У Михайлівці і Зарічному окупанти займаються обшуками: перевіряють будинки, запитують про чоловіків.

У Приазовській, Нововасилівській та Олександрівській громадах військові РФ "зламують і займають порожні будинки".

У Кирилівці загарбники "розселились у захоплених базах відпочинку".

"Тішить одне: наші Збройні Сили добре знають, де розміщується ворог і що робити, щоб він тікав з української землі", - наголошує Федоров.

Нагадаємо: 13 листопада з центральної площі Мелітополя зник російський прапор, окупаційна влада заявляє, що це "профілактичні роботи".

Тоді ж колишній командувач американськими військами у Європі Бен Ходжес заявив, що вже у січні 2023 українські військові звільнять Мелітополь та Маріуполь.

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