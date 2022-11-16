Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

За його словами, надіслані в Україну системи протиповітряної оборони були цілком ефективними для перехоплення російських ракет, "NASAMS мали "100% успішність".

Остін додав, що США працюватимуть з Польщею, щоб зібрати більше інформації про вибух.

16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

Ллойд Остін повідомив, що Штати, Нідерланди й Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки.

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