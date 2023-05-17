ЗРК Patriot проти російських гіперзвукових ракет "Кинджал"

Вчора був історичний день. Українська ППО знищила всі 18 крилатих та балістичних ракет. Усі російські ракети "Кинджал", якими противник атакував Київ, було знищено американським ЗРК Patriot. Проте у цієї атаки було продовження. Сьогодні, з посиланням на двох американських посадовців, телеканал CNN повідомив, що США скерувала інспекторів для перевірки ЗРК Patriot, який міг зазнати ушкоджень під час останньої атаки на українську столицю. За даними джерел CNN, пошкодження ЗРК Patriot є мінімальними та незначними. Ці ушкодження можна полагодити на місці без вивезення системи з України. Сама система продовжує працювати, а її радар залишився не ушкодженим. Хочу нагадати, що система Patriot складається з радара, командного пункту та 6 або 8 пускових установок. Всі ці складові системи розміщуються на певній площі та віддалені один від одного. Тобто, знищити повністю батарею Patriot неможливо. ЗРК Patriot може збивати літаки на відстані до 150 км, а балістичні ракети до 40 км.



ЗРК Patriot (фото: twitter.com/oleksiireznikov)

16 травня, під час атаки на Київ, Росія вперше використовувала значну кількість гіперзвукових ракет "Кинджал". Зокрема, було випущено 6 ракет такого типу. Всі ці ракети були знищені. Варто зазначити, що раніше противник використовував поодинокі пуски таких ракет. Також слід додати, що характер атаки був нетиповим. Всі ракети летіли з досить високою щільністю з мінімальним інтервалом. Запуск відбувався з північно-східного напрямку. Комплекс ЗРК Patriot працював по "кинджалам" в автоматичному режимі. Якщо проаналізувати відео роботи ЗРК Patriot, авторів яких вже затримала СБУ, то можна зробити висновки, що протягом 2 хвилин ЗРК Patriot випустив 20 ракет. Це говорить про те, що в такому режимі люди працювати не можуть і тому система працювала автоматично. 16 травня - день, коли технології ЗРК Patriot повністю знищили російський міф про невразливість гіперзвукових ракет РФ.

ЗСУ не готуються до оточення Бахмута

Військовий експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк вважає, що сьогодні ситуація в Бахмуті може розглядатись як складова підготовки до майбутніх контрнаступальних операцій ЗСУ. Для України одним із головних завдань в Бахмуті залишається посилити контроль за логістичними лініями, які забезпечують постачання наших військ у місті. За словами Кевлюка, противник же може розглядати кілька завдань для себе. По-перше, росіяни можуть продовжувати розглядати захоплення Бахмута та контроль над висотами західніше міста, що дозволить створити їм досить вигідний оборонний рубіж. По-друге, противник може розглядати Бахмут, як район для утилізації бойовиків ПВК Вагнер, яку ЗСУ добивають у місті. Відповідно до цього, наголосив експерт, південніше та північніше міста діють регулярні частини армії РФ. Кевлюк також додав, що дії ЗСУ не схожі на те, що українські підрозділи планують оточення Бахмута.

Бої біля Бахмута станом на 17 травня



Військовий експерт Віктор Кевлюк розповів, що досягнення 3-ї й 5-ї штурмових бригад ЗСУ та 80-ої окремої десантно-штурмової бригади біля Бахмута повʼязані зі слушно вибраним моментом для атаки. Річ у тім, що противник провів дуже невдалу ротацію. На позиції зайшла частково небоєздатна 72-га мотострілецька бригада 3-го армійського корпусу армії РФ. Ця бригада не була готова до стійкої оборони й отримала потужний удар. Противник втратив дві роти особового складу та понад 200 військових вбитими. Наші військові частини, після цієї атаки, змогли просунутись на відстань понад 2 км. Також слід відзначити, що українські підрозділи досить непогано просунулись в районі Кліщіївки, створюючи загрозу для російських військ, які діють у північній частині Бахмута.

ЗСУ перехоплюють ініціативу по всій лінії фронту

Військовий експерт Віктор Кевлюк вважає, що сьогодні російські війська змушені віддати ініціативу ЗСУ. Російське командування дуже спантеличене щодо подій на військовому театрі дій. За словами Кевлюка, в росіян немає жодного уявлення щодо того, де буде завданий удар української армії. Саме тому, російське командування обрало звичну для них тактику - ведення оборонної операції. Противник ще зберігає ознаки активності на певних напрямках, однак це локальні прояви наступальних дій, які більше схожі на імітацію активної оборони.

Гуманітарне розмінування держави - виклик для держави, бізнесу та суспільства

Громадський діяч Валерій Пекар розповів, що безпека залишається головним довгостроковим пріоритетом для України. Оскільки не тільки Україна, а світ стикається з новими безпековими викликами. Зокрема, це стосується кібербезпеки та безпеки критичної інфраструктури. Тому, за словами Пекаря, Україні важливо поєднати рішення, які потрібні прямо зараз, зі сталими довгостроковими рішеннями, які забезпечать нам безпеку на цілі покоління.



Валерій Пекар також наголосив на важливості питання гуманітарного розмінування країни. На його думку, силами держави розвʼязати цю проблему не вдасться. Це означає, що до процесу розмінування України мають долучитися компанії, які мають відповідну специфіку. Мають сертифікацію та навчений персонал. І такі компанії, за словами Пекаря, вже зʼявляються в Україні. Зокрема аграрні компанії, які не можуть чекати від держави розмінування територій, а змушені за власний кошт працювати у цьому напрямку. Отже, зараз йде мова про те, щоб поєднати зусилля держави, бізнесу та суспільства для розв'язання проблеми мінування України. Такі рішення мають довгостроковий потенціал.