Вороги потрапили в бахмутську пастку, - Череватий

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"По суті, ворог попав у цю пастку бахмутську. Бахмут - це зараз точка певної біфуркації, точка вирішення цього конфлікту, оскільки якщо ворог не знайде можливості поповнювати свій особовий склад там, то ми його просто знищимо", - сказав речник.

Він наголосив, що противник усіма зусиллями намагається захопити місто, ЗСУ тримають там оборону в рамках операції на виснаження противника.

"Ворог намагається захопити саме місто, докладає до цього неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там оборону, проявляють вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, то це все робиться. І це в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців, яка спрямована на виснаження ворога", - розповів Череватий.

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Він також зазначив, що ЗСУ за попередні дві доби просунулися на різну відстань на цій ділянці фронту - від 350 м до 2 км.

"Також, ворог продовжує атакувати — за цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося 4 авіанальоти. В ході боїв нашим воїнам вдалося знищити 149 окупантів, 160 поранити, 6 потрапили в полон. Також було підбито 2 бойові машини піхоти, 2 бронеавтомобілі, 3 безпілотні апарати ворога і польовий склад із боєприпасами", - додав Череватий.