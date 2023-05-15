Вороги потрапили в бахмутську пастку, - Череватий
Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що росіяни зараз потрапили у бахмутську пастку - якщо ворог не зможе вигадати, як поповнювати свій особовий склад у місті, то його буде знищено
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"По суті, ворог попав у цю пастку бахмутську. Бахмут - це зараз точка певної біфуркації, точка вирішення цього конфлікту, оскільки якщо ворог не знайде можливості поповнювати свій особовий склад там, то ми його просто знищимо", - сказав речник.
Він наголосив, що противник усіма зусиллями намагається захопити місто, ЗСУ тримають там оборону в рамках операції на виснаження противника.
"Ворог намагається захопити саме місто, докладає до цього неймовірних зусиль. Наші воїни тримають там оборону, проявляють вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості. А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, то це все робиться. І це в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців, яка спрямована на виснаження ворога", - розповів Череватий.
Також читайте: Локальний успіх ЗСУ в Бахмуті дозволить перехопити ініціативу по всій лінії фронту, - полковник СБУ Костенко
Він також зазначив, що ЗСУ за попередні дві доби просунулися на різну відстань на цій ділянці фронту - від 350 м до 2 км.
"Також, ворог продовжує атакувати — за цю добу на Бахмутському напрямку відбулося 34 бойові зіткнення, 479 разів ворог різними системами, різною артилерією обстрілював наші позиції. Сталося 4 авіанальоти. В ході боїв нашим воїнам вдалося знищити 149 окупантів, 160 поранити, 6 потрапили в полон. Також було підбито 2 бойові машини піхоти, 2 бронеавтомобілі, 3 безпілотні апарати ворога і польовий склад із боєприпасами", - додав Череватий.
- ЗСУ зайняли 10 ворожих позицій та продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.3
Купівля 37.3Продаж 37.85
-
EUR
Купівля 40.5Продаж 41.47
- Актуальне
- Важливе