ЗСУ узяли 10 ворожих позицій на півночі та півдні Бахмута, - Маляр

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр



"Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більш як десять ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського", - повідомила Маляр.

Також, заступниця міністра оборони, повідомила, що Сили оборони взяли в полон ворожих солдатів з різних частин.

"Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно", - зауважила вона.