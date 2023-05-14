ЗСУ узяли 10 ворожих позицій на півночі та півдні Бахмута, - Маляр
ЗСУ зайняли 10 ворожих позицій та продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
"Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більш як десять ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського", - повідомила Маляр.
Також, заступниця міністра оборони, повідомила, що Сили оборони взяли в полон ворожих солдатів з різних частин.
"Всупереч всім обставинам. Коли неймовірне ймовірно. Хто знає реальну обстановку і знаходиться зараз там, розуміє всю гостроту ситуації. Це коли 1 метр по складності виконання завдань вартує 10 км. Наші діють на межі надлюдських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно", - зауважила вона.
- 13 травня британська розвідка підтвердила, що підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку.
- Олександр Сирський заявив, що українські військові продовжують оборонну операцію на Бахмутському напрямку та рухаються вперед на деяких ділянках фронту.
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