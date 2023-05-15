Локальний успіх ЗСУ в Бахмуті дозволить перехопити ініціативу по всій лінії фронту, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко переконаний, що успіх наступальних операцій ЗСУ в Бахмуті дозволить перехопити ініціативу по всій лінії фронту
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Біля Бахмута в Сил оборони є невеликі успіхи. Ми змогли змінити ситуацію на Бахмутському напрямку. Від постійної оборони та натиску противника, ми змогли перейти до наступальних операцій", - пояснив Костенко.
Полковник СБУ наголосив, що успіх ЗСУ на Бахмутському напрямку дозволить перехопити ініціативу по всій лінії фронту.
"Дійсно, біля Бахмута ми ще не маємо великої перемоги й зарано ще про це говорити. Однак з невеликих успіхів на Бахмутському напрямку буде складатись наші масштабніші контрнаступальні операції. Локальний успіх ЗСУ дозволить перехопити ініціативу по всій лінії фронту. Коли ми перехопимо ініціативу біля Бахмута, то можна буде переходити до більш активних дій на всіх напрямках", - додав він.
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