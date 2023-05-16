Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британські аналітики зазначають, що російські найманці з ПВК Вагнера продовжують просуватися у центрі Бахмута. Проте протягом останніх чотирьох днів українські сили досягли тактичного прогресу та стабілізували фланги у місті на свою користь.

Окрім просування на південь від міста, українці відсунули російську лінію фронту на північний захід від міста. Ймовірно, це дозволило українським силам відновити більш безпечне використання ключового шляху постачання - траси 0506, яка з'єднує Бахмут та Часів Яр.

"Україна стримує просування Росії на заході від Бахмута по лінії каналу Сіверський Донецьк-Донбас та перетворює водний шлях на перешкоду в рамках глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр", - підсумували в розвідці Британії.