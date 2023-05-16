Британська розвідка підтвердила успіхи Сил оборони України під Бахмутом
Сили оборони України досягли тактичного прогресу в районі Бахмута, стабілізували фланги та відновили більш безпечне використання ключового шляху постачання міста
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британські аналітики зазначають, що російські найманці з ПВК Вагнера продовжують просуватися у центрі Бахмута. Проте протягом останніх чотирьох днів українські сили досягли тактичного прогресу та стабілізували фланги у місті на свою користь.
Окрім просування на південь від міста, українці відсунули російську лінію фронту на північний захід від міста. Ймовірно, це дозволило українським силам відновити більш безпечне використання ключового шляху постачання - траси 0506, яка з'єднує Бахмут та Часів Яр.
"Україна стримує просування Росії на заході від Бахмута по лінії каналу Сіверський Донецьк-Донбас та перетворює водний шлях на перешкоду в рамках глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр", - підсумували в розвідці Британії.
- 13 травня британська розвідка повідомила, що підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ хаотично відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутського напрямку.
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- Американський Інститут вивчення війни підтвердив, що Сили оборони звільнили 16,85 кв. км у районі Бахмута на Донеччині.
- 15 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський назвав просування українських військ на Бахмутському напрямку першим успіхом наступальних дій.
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