Сьогодні відбулася історична ніч: вночі ворог використав усі наявні хитрощі, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог намагався продавити нашу ППО
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні відбулася історична ніч, тому що ворог намагався використати усі хитрощі й можливості, аби продавити нашу ППО. Ще не було такого, щоб в одній повітряній атаці використовувалось 6 або більше "кинджалів". Йдеться про 18 ракет, з них 6 "кинджалів", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, сьогодні вночі відбувся перший випадок, коли Росія використовувала "кинджал" у форматі масової атаки.
"Було ще 3 ракети, які запускалися з С-400 або з "Іскандер-М", який так само може нести "кинджал". Ворог в короткій атаці використовував усі наявні можливості. Саме "кинджал" вважається найбільш складною ціллю. Робота ЗРК Patriot була надзвичайно ефективною", - підкреслив Згурець.
- 16 травня Росія здійснила "виняткову за щільністю" атаку на Київ, з використанням дронів, крилатих та балістичні ракет.
- Протиповітряна оборона у ніч проти 16 травня збила 6 "кинджалів", 9 "калібрів" та 3 балістичні ракети, якими росіяни атакували Україну
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