Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Єдиною загрозою в боях за Бахмут було оточення міста з флангів. Пригожин кілька разів заявляв, що українська армія попала в капкан. Але наші успіхи на флангах призвели до того, що зараз ні про який котел й капкан не йдеться. ЗСУ контролюють стратегічні висоти під Бахмутом. Тобто Бахмут у нас як на долоні. Логістичні шляхи постачання у місто є. Дороги перебувають під вогневим контролем ворога, але ми тримаємо позиції", - зауважив Сиротюк.

За словами бійця, якщо вагнерівці й захоплять руїни Бахмута, то за спинами ЗСУ розташовані панівні висоти.

"Якщо при певних обставинах вагнерівці й захоплять руїни району багатоквартирної забудови Бахмута, де перебуває українська армія, то за спинами ЗСУ є висоти. Ми будемо бачити ворога як на більярдному столі. Ворожа тактика дуже проста - побачити околиці Бахмута та померти. Не контролюючи висоти, контролювати місто неможливо, це самогубство. Після цих атак історія ПВК Вагнера або зовсім закінчиться в Україні, або на певний час закінчиться. Путіну потрібен пропагандистський подарунок. Не вийшло взяти Київ за три дні, так вони хочуть рапортувати про Бахмут за 400 днів", - підкреслив Сиротюк.