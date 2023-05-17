Якщо вагнерівці й захоплять руїни Бахмута, то за спинами ЗСУ висоти: ми бачитимемо ворога як на більярдному столі, - боєць ЗСУ Сиротюк
Солдат-гранатометник 5-ої окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк зазначив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ контролюють панівні висоти
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Єдиною загрозою в боях за Бахмут було оточення міста з флангів. Пригожин кілька разів заявляв, що українська армія попала в капкан. Але наші успіхи на флангах призвели до того, що зараз ні про який котел й капкан не йдеться. ЗСУ контролюють стратегічні висоти під Бахмутом. Тобто Бахмут у нас як на долоні. Логістичні шляхи постачання у місто є. Дороги перебувають під вогневим контролем ворога, але ми тримаємо позиції", - зауважив Сиротюк.
За словами бійця, якщо вагнерівці й захоплять руїни Бахмута, то за спинами ЗСУ розташовані панівні висоти.
"Якщо при певних обставинах вагнерівці й захоплять руїни району багатоквартирної забудови Бахмута, де перебуває українська армія, то за спинами ЗСУ є висоти. Ми будемо бачити ворога як на більярдному столі. Ворожа тактика дуже проста - побачити околиці Бахмута та померти. Не контролюючи висоти, контролювати місто неможливо, це самогубство. Після цих атак історія ПВК Вагнера або зовсім закінчиться в Україні, або на певний час закінчиться. Путіну потрібен пропагандистський подарунок. Не вийшло взяти Київ за три дні, так вони хочуть рапортувати про Бахмут за 400 днів", - підкреслив Сиротюк.
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- 15 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський назвав просування українських військ на Бахмутському напрямку першим успіхом наступальних дій.
- ISW повідомляє, що Росія вирішила посилити свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна, вочевидь, зосередилася там на локальних контратаках
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