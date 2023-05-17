РФ намагається посилити наступальні дії у районі Бахмута, – ISW
Росія вирішила посилити свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна, вочевидь, зосередилася там на локальних контратаках
Про це повідомляє ISW.
У звіті інституту повідомляється, що так званий голова "ДНР" Денис Пушилін заявив 16 травня, що війська РФ посилили свої сили в районі Бахмута для стабілізації ситуації. Крім того один відомий російський воєнкор повідомив, що чотири невстановлені російські батальйони були розгорнуті на флангах навколо Бахмута, щоб запобігти українським проривам.
В ISW відзначили, що відповідні повідомлення про підкріплення узгоджуються із заявою заступника міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня про те, що російські війська розгортають додаткові сили повітряно-десантних військ для захисту флангів Бахмута, які, ймовірно, перекидаються з інших ділянок фронту.
- 13 травня повідомлялося, що українські військові поступово просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута.
- 15 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський назвав просування українських військ на Бахмутському напрямку першим успіхом наступальних дій.
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