Про це в етері загальнонаціонального телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Робота сьогодні надзвичайно успішна, усі повітряні цілі знищено. 6 ракет "Кинджал" – доволі вражаючий показник. Київ знову залишається в епіцентрі подій, тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці, саме тому Київ захищений серйозними засобами протиповітряної оборони. Тому що і об’єкти інфраструктури й інші важливі об’єкти держави завжди будуть в пріоритеті у ворога… Найголовніше, що знищено все, що летіло на Київщину", - зазначив Ігнат.

Окрім цього, він також наголосив, що аеробалістичні ракети Х-47 були випущені з 6 літаків Міг31К, які є носіями "кинджалів".