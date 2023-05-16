Київ має серйозну систему ППО, яка дозволила ліквідувати всі шість "кинджалів", - речник Повітряних сил
Київ завжди є пріоритетною ціллю для ворога, тому столиця має серйозну систему ППО, яка дозволила ліквідувати всі 6 ракет "Кинджал"
Про це в етері загальнонаціонального телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Робота сьогодні надзвичайно успішна, усі повітряні цілі знищено. 6 ракет "Кинджал" – доволі вражаючий показник. Київ знову залишається в епіцентрі подій, тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Ви бачите, скільки вони запускають по столиці, саме тому Київ захищений серйозними засобами протиповітряної оборони. Тому що і об’єкти інфраструктури й інші важливі об’єкти держави завжди будуть в пріоритеті у ворога… Найголовніше, що знищено все, що летіло на Київщину", - зазначив Ігнат.
Окрім цього, він також наголосив, що аеробалістичні ракети Х-47 були випущені з 6 літаків Міг31К, які є носіями "кинджалів".
- Нагадаємо, у ніч на 16 травня Росія здійснила "виняткову за щільністю" атаку на Київ, з використанням водночас дронів, крилатих та балістичних ракет - вона стала восьмою від початку місяця. Падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.
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