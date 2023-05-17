США направили в Україну інспекторів для оцінки стану нібито пошкодженої системи Patriot, – CNN
США направили в Україну інспекторів для оцінки стану зенітного ракетного комплексу Patriot, який, можливо, зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки
Про це повідомили CNN троє офіційних осіб США.
За словами одного з чиновників, система ППО дістала незначних пошкоджень.
Джерела видання стверджують, що сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot, який є одним із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Представники США не думають, що Patriot потрібно буде забирати з поля бою для ремонту.
Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.
"Незрозуміло, яка саме частина Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків", - зазначає видання.
- Раніше в Росії заявили про знищення американського ЗРК. Натомість у США припустили, що систему Patriot було пошкоджено.
- Своєю чергою речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що знищити Patriot "кинджалами" неможливо, й закликав не перейматися долею комплексу.
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