Про це повідомили CNN троє офіційних осіб США.

За словами одного з чиновників, система ППО дістала незначних пошкоджень.

Джерела видання стверджують, що сама система все ще працює, і радарний компонент Patriot, який є одним із його найважливіших елементів, не був пошкоджений. Представники США не думають, що Patriot потрібно буде забирати з поля бою для ремонту.

Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі. Компоненти працюють разом, щоб запустити ракету Patriot і успішно навести її на ціль.

"Незрозуміло, яка саме частина Patriot була пошкоджена, чи була вона пошкоджена фактичним ракетним ударом або падінням уламків", - зазначає видання.