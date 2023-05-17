Знищити систему Patriot "кинджалом" неможливо, - Ігнат
Система ППО Patriot, що знаходиться на озброєнні України, є великим комплексом, що може працювати в автоматичному та напівавтоматичному режимі. Щодо його долі турбуватися не варто
Про це повідомив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, інформація про "пошкодження" ППО є нічим іншим як черговим вкидом російської пропаганди.
"Учора ми сказали: без коментарів, тому що ми не коментуємо брехню Конашенкова, який уже вісім разів підряд знищив всю нашу авіацію. Якби у нас було стільки літаків, скільки вони знищили, ми б уже давно перемогли", - сказав Ігнат.
За словами речника, перейматися щодо долі Patriot українцям не варто.
"З технічної точки зору - це комплекс, батарея, дивізіон, система. Автоматичний режим Patriot дозволяє йому збивати повітряні сили без втручання людини, як це було минулої ночі. Знищити систему якимось там "кинджалом" - неможливо.
- У вівторок, 16 травня, Росія заявила, нібито знищила ракетою "Кинджал" ЗРК Patriot у Києві. Міноборони України прокоментувало заяву ворога, проте ввечері CNN, з посиланням на джерела, припускає, що система могла бути пошкоджена.
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