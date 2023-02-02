За даними видання, група з близько 70 українців приземлилася у вівторок і сьогодні має розпочати навчання.

Німецький уряд після консультацій із США вирішив надати Україні повну систему Patriot для відбиття атак безпілотників, ракет чи літаків. Така система включає центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії і шість або більше пускових установок, встановлених на вантажівці.

17 січня стало відомо, що українські військові прибули на базу армії США в Оклахомі для навчання на ЗРК Patriot.

21 грудня 2022 року США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb