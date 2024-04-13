"Вони точно в дефіциті": Подоляк пояснив, чому в України зросла потреба в ракетах для Patriot та Iris-T
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна терміново шукає допомоги від своїх союзників, щоб захистити країну від російської агресії
Про це він розповів The Guardian.
За словами Подоляка, Україна все ще має ракети до Patriot та Iris-T, але країна відчуває брак критично важливих боєприпасів: "Вони точно в дефіциті".
На його думку, Захід повинен зрозуміти, що Росія "веде війну проти цивільного населення", проте з боку міжнародної спільноти не вистачає засудження.
"Росіяни повністю зруйнували одну з найбільших ТЕС Європи. Але ми не бачимо жодних резолюцій Ради Безпеки в ООН чи будь-яких інших подібних заяв", - сказав він.
Також Подоляк сказав, що був збентежений відсутністю військової допомоги з боку США, назвавши це "дивною ситуацією для нас". Він вважає, що фінансування України продемонструє "репутацію США як світового лідера" й що неохочі республіканці повинні оцінити це як "інвестицію" в цю позицію.
- Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що наразі Силам оборони України вистачає зброї суто для захисту, а не для контрнаступу. Далекобійних боєприпасів не вистачає.
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