"Вони точно в дефіциті": Подоляк пояснив, чому в України зросла потреба в ракетах для Patriot та Iris-T

Про це він розповів The Guardian.

За словами Подоляка, Україна все ще має ракети до Patriot та Iris-T, але країна відчуває брак критично важливих боєприпасів: "Вони точно в дефіциті".

На його думку, Захід повинен зрозуміти, що Росія "веде війну проти цивільного населення", проте з боку міжнародної спільноти не вистачає засудження.

"Росіяни повністю зруйнували одну з найбільших ТЕС Європи. Але ми не бачимо жодних резолюцій Ради Безпеки в ООН чи будь-яких інших подібних заяв", - сказав він.

Також Подоляк сказав, що був збентежений відсутністю військової допомоги з боку США, назвавши це "дивною ситуацією для нас". Він вважає, що фінансування України продемонструє "репутацію США як світового лідера" й що неохочі республіканці повинні оцінити це як "інвестицію" в цю позицію.