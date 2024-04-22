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ЄС та НАТО тиснуть на Грецію й Іспанію щодо надання Україні додаткових систем ППО, - FT

22 квітня, 2024 понедiлок
10:24
Світ ППО

ЄС та НАТО чинять сильний тиск на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше систем протиповітряної оборони

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Лідери ЄС під час саміту в Брюсселі минулого тижня особисто закликали прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем ППО Україні.

За словами лідерів обох країн, їхні збройні сили мають у наявності більше десятка комплексів Patriot, а також інші системи, такі як С-300, однак така кількість їм не настільки потрібна, як України.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони знаходяться, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", - зазначило одне з джерел. 

Водночас офіційні особи заявили, що на Польщу і Румунію, які також мають Patriot, чиниться менший тиск, зважаючи на їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.

Джерела зазначають, що в понеділок у Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони всіх 27 країн-членів ЄС, ймовірно, посилиться тиск з вимогою надати ці системи.

"Є країни, які, якщо бути відвертими, не потребують негайного придбання систем протиповітряної оборони, - зауважив один з європейських дипломатів, який брав участь у підготовці до зустрічі. - Кожній країні пропонується вирішити, чим вона може пожертвувати".

  • 21 квітня президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності додаткових систем ППО, посилаючись на нещодавні російські обстріли території України.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Греція
ППО
Іспанія
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
допомога Україні
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