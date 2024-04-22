ЄС та НАТО тиснуть на Грецію й Іспанію щодо надання Україні додаткових систем ППО, - FT
ЄС та НАТО чинять сильний тиск на Грецію та Іспанію з вимогою надати Україні більше систем протиповітряної оборони
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.
Лідери ЄС під час саміту в Брюсселі минулого тижня особисто закликали прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем ППО Україні.
За словами лідерів обох країн, їхні збройні сили мають у наявності більше десятка комплексів Patriot, а також інші системи, такі як С-300, однак така кількість їм не настільки потрібна, як України.
"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони знаходяться, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", - зазначило одне з джерел.
Водночас офіційні особи заявили, що на Польщу і Румунію, які також мають Patriot, чиниться менший тиск, зважаючи на їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.
Джерела зазначають, що в понеділок у Люксембурзі на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони всіх 27 країн-членів ЄС, ймовірно, посилиться тиск з вимогою надати ці системи.
"Є країни, які, якщо бути відвертими, не потребують негайного придбання систем протиповітряної оборони, - зауважив один з європейських дипломатів, який брав участь у підготовці до зустрічі. - Кожній країні пропонується вирішити, чим вона може пожертвувати".
- 21 квітня президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив на необхідності додаткових систем ППО, посилаючись на нещодавні російські обстріли території України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.65 Купівля 39.65Продаж 40.17
- EUR Купівля 42.33Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе