Країни Великої сімки зобов'язалися посилити українську ППО
Країни Великої сімки за підсумками зустрічі на Кіпрі заявили про намір посилити протиповітряну оборону України
Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Великої сімки.
Очільники МЗС країн G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США й високий представник ЄС підтвердили свою відданість довгостроковій безпеці України.
"Ми висловлюємо нашу рішучість, зокрема, посилити можливості протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя і захистити критично важливу інфраструктуру", - йдеться у заяві.
Міністри, як стверджується у заяві, зазначили, що працюватимуть у цьому напрямі разом із партнерами.
"У цьому контексті ми високо цінуємо запропоновану Німеччиною Ініціативу щодо негайних дій з протиповітряної оборони (IAAD)", - додається в документі.
Окрім цього, Велика сімка заявила, що підтримує зусилля, "спрямовані на допомогу Україні в розбудові майбутніх збройних сил, здатних до самооборони та стримування будь-якої агресії".
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із керівником МЗС Італії Антоніо Таяні. Говорили про посилення української ППО та підготовку до першого Глобального саміту миру.
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