Країни Великої сімки зобов'язалися посилити українську ППО

Про це йдеться у заяві міністрів закордонних справ Великої сімки.

Очільники МЗС країн G7 - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США й високий представник ЄС підтвердили свою відданість довгостроковій безпеці України.

"Ми висловлюємо нашу рішучість, зокрема, посилити можливості протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя і захистити критично важливу інфраструктуру", - йдеться у заяві.

Міністри, як стверджується у заяві, зазначили, що працюватимуть у цьому напрямі разом із партнерами.

"У цьому контексті ми високо цінуємо запропоновану Німеччиною Ініціативу щодо негайних дій з протиповітряної оборони (IAAD)", - додається в документі.

Окрім цього, Велика сімка заявила, що підтримує зусилля, "спрямовані на допомогу Україні в розбудові майбутніх збройних сил, здатних до самооборони та стримування будь-якої агресії".