Кулеба обговорив можливість посилення ППО України з італійським колегою Таяні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з главою МЗС Італії Антоніо Таяні. Говорили про посилення української ППО та підготовку до першого Глобального саміту миру
Про це Кулеба повідомив у Х.
Він подякував Італії за чудове лідерство у Групі семи та послідовну підтримку України.
Міністри обговорили практичні кроки, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України.
Українська сторона висловила вдячність за участь Італії у відновленні України та розраховує на нові проєкти в цьому напрямку.
Співрозмовники також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та впровадження Формули миру президента України Володимира Зеленського.
- Ситуація із захистом українського неба вкрай складна, адже дефіцитними є як станції ППО, так і ракети до них, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
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