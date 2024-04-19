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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Кулеба обговорив можливість посилення ППО України з італійським колегою Таяні

Кулеба обговорив можливість посилення ППО України з італійським колегою Таяні

19 квітня, 2024 п'ятниця
11:13
Війна з Росією Дмитро Кулеба з Антоніо Таяні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з главою МЗС Італії Антоніо Таяні. Говорили про посилення української ППО та підготовку до першого Глобального саміту миру

Про це Кулеба повідомив у Х.

Він подякував Італії за чудове лідерство у Групі семи та послідовну підтримку України. 
 
Міністри обговорили практичні кроки, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України.

Українська сторона висловила вдячність за участь Італії у відновленні України та розраховує на нові проєкти в цьому напрямку.

Співрозмовники також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та впровадження Формули миру президента України Володимира Зеленського.

  • Ситуація із захистом українського неба вкрай складна, адже дефіцитними є як станції ППО, так і ракети до них, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
Теги:
Україна
Італія
МЗС
ППО
Дмитро Кулеба
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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