Кулеба обговорив можливість посилення ППО України з італійським колегою Таяні

Про це Кулеба повідомив у Х.

Він подякував Італії за чудове лідерство у Групі семи та послідовну підтримку України.



Міністри обговорили практичні кроки, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України.

Українська сторона висловила вдячність за участь Італії у відновленні України та розраховує на нові проєкти в цьому напрямку.

Співрозмовники також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та впровадження Формули миру президента України Володимира Зеленського.