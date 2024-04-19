Україна потребує глибоко ешелонованої системи ППО, - Повітряні сили

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Ситуація вкрай складна, адже дефіцитними є як і самі станції ППО, так і ракети. Інтенсивно ворог намагається атакувати різними типами озброєння, застосовує комбіновані атаки. Для того, аби прикривати всі наші об'єкти, нам необхідна безліч таких станцій ППО, безліч ракет до них, які, на жаль, поки що ми не можемо використовувати", - заявив він.

Читайте також: ЗСУ збили у РФ літак Ту-22м3, що запускав по Україні ракети Х-22/Х-32

Євлаш пояснив, що наближеність таких міст, як Чернігів або Харків, до кордону з РФ, є ускладнює відбиття ракетних атак, оскільки ворог намагається приховувати ракетні удари, а після запуску ракети для відбиття атаки лишаються лічені хвилини.

"Звичайно, що нам треба різні типи систем, глибоко ешелонована система ППО, яка включатиме різні комплекси як малого, середнього й великого радіуса дії, які могли би прикривати і самі себе, і прикривати наші міста, виявляти загрози та боротися з ними ефективно на кожному своєму етапі», - наголосив речник.