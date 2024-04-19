Українська ППО знищила 15 ракет і всі 14 "шахедів", які РФ запустила в ніч на 19 квітня

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників: 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС запущені з Рязані, 14 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" запущені з районів Приморсько-Ахтарськ і Курської області РФ, 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 випущених з Курської області та з акваторії Азовського моря, 2 крилаті ракети "Іскандер-К" запущені з Криму та 6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 впущених з акваторій Чорного та Азовського морів.

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Також Олещук поінформував, що уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах.

"Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - додав командувач.

Він наголосив, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території.