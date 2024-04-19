Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 19 квітня
У ніч з 18 на 19 квітня російські терористи атакували Україну "шахедами"
Про це загрозу "шахедів" пізно ввечері повідомили Повітряні сили.
Близько опівночі стало відомо, що ударні БПЛА "шахеди" атакують Дніпропетровську область. Безпілотники рухались північним напрямком.
Після 1:00 над Чорним морем зафіксували нову групу "шахедів". БПЛА рухались у напрямку Одеси.
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