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Війна з Росією: хроніка
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У Дніпрі 20 квітня оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу

19 квітня, 2024 п'ятниця
13:28
Війна з Росією

У ніч на 19 квітня під час російської комбінованої атаки найбільше постраждали Дніпро й область. 20 квітня у місті оголошено траур за загиблими внаслідок ракетного удару

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"І знову прильот у величезний багатопід'їзний будинок на Вокзальній. Поки що без подробиць, але кількість жертв може зрости. Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра у Дніпрі оголошено траур", - написав він.

Філатов розповів, що у житловий будинок в центрі міста влучила російська ракета Х-22. 

Він також нагадав, що останнього разу Х-22 влучила у багатоповерховий будинок на проспекті Перемоги у Дніпрі, а також по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку.

"Використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови – це свідомий воєнний злочин", - наголосив Філатов.

  • У ніч на 19 квітня російські терористи атакували Україну "шахедами" та ракетами. Найбільше постраждали Дніпро й область. Загинули люди, серед них двоє дітей, є поранені.
Теги:
Україна
Росія
Дніпро
російська армія
Дніпропетровщина
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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