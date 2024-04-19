У Дніпрі 20 квітня оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"І знову прильот у величезний багатопід'їзний будинок на Вокзальній. Поки що без подробиць, але кількість жертв може зрости. Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра у Дніпрі оголошено траур", - написав він.

Філатов розповів, що у житловий будинок в центрі міста влучила російська ракета Х-22.

Він також нагадав, що останнього разу Х-22 влучила у багатоповерховий будинок на проспекті Перемоги у Дніпрі, а також по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку.

"Використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови – це свідомий воєнний злочин", - наголосив Філатов.