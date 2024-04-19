У Дніпрі 20 квітня оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного обстрілу
У ніч на 19 квітня під час російської комбінованої атаки найбільше постраждали Дніпро й область. 20 квітня у місті оголошено траур за загиблими внаслідок ракетного удару
Про це повідомив міський голова Борис Філатов.
"І знову прильот у величезний багатопід'їзний будинок на Вокзальній. Поки що без подробиць, але кількість жертв може зрости. Шановні дніпряни, повідомляю, що розпорядженням міського голови завтра у Дніпрі оголошено траур", - написав він.
Філатов розповів, що у житловий будинок в центрі міста влучила російська ракета Х-22.
Він також нагадав, що останнього разу Х-22 влучила у багатоповерховий будинок на проспекті Перемоги у Дніпрі, а також по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку.
"Використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови – це свідомий воєнний злочин", - наголосив Філатов.
- У ніч на 19 квітня російські терористи атакували Україну "шахедами" та ракетами. Найбільше постраждали Дніпро й область. Загинули люди, серед них двоє дітей, є поранені.
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