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Уряд Німеччини вмовляє США надати Україні ще одну систему Patriot, - Bloomberg

23 квітня, 2024 вiвторок
10:44
Новини ЗРК Patriot

Уряд Шольца тисне на США, щоб вони поставили Україні принаймні ще один протиракетний комплекс Patriot, щоб допомогти закрити прогалину в протиповітряній обороні

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, кампанія тиску з боку Німеччини є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоби змусити партнерів по НАТО та ЄС посилити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони. 

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек послався на "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найбільш нагальною потребою для українських військових.

"Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло", - заявив Хабек.

Іншим обладнанням, про яке просить Берлін, є системи "земля - повітря" Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T, а також запчастини та фінансування для підтримки цих зусиль.

Цього тижня Німеччина також продовжить тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щоб оцінити, що вони здатні зробити.

  • 19 квітня країни Великої сімки за підсумками зустрічі на Кіпрі заявили про намір посилити протиповітряну оборону України. Водночас у Північноатлантичному альянсі держави зобов’язалися надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
  • 21 квітня уряд Німеччини заявив, що вже веде переговори з іншими країнами щодо нових зобов'язань з протиповітряної оборони для України.
  • У неділю, 21 квітня, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та канцлером Німеччини Олафом Шольцом оголосив про приєднання до ініціативи IAAD з надання Україні систем ППО.
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