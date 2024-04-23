Уряд Німеччини вмовляє США надати Україні ще одну систему Patriot, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел, кампанія тиску з боку Німеччини є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоби змусити партнерів по НАТО та ЄС посилити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек послався на "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найбільш нагальною потребою для українських військових.

"Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло", - заявив Хабек.

Іншим обладнанням, про яке просить Берлін, є системи "земля - повітря" Samp/T, ракети NASAMS і Hawk, системи Iris-T, а також запчастини та фінансування для підтримки цих зусиль.

Цього тижня Німеччина також продовжить тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щоб оцінити, що вони здатні зробити.