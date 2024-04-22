"Рішення будуть": Кулеба повідомив про перемовини щодо чотирьох систем ППО Patriot
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наразі Україна веде перемовини зі США та іншими партнерами про передачу чотирьох систем ППО Patriot
Про це він сказав в ефірі телемаратону.
Водночас Кулеба зауважив, що про конкретику щодо надання ППО краще дізнаватися, коли відповідні рішення вже ухвалені.
"Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці вже є, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot", - зазначив міністр.
За його словами, тривають перемовини з іншими країнами та США. Кулеба запевнив, що партнери знають про потреби України, тож зараз завдання держави - пришвидшити ухвалення рішень.
"Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся, і це позитивний для України результат", - резюмував голова МЗС України.
- Міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив, що країна має чотири системи ППО Patriot, але поки вони не можуть ні обіцяти, ні виключати можливість надання їх Україні.
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