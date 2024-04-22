"Рішення будуть": Кулеба повідомив про перемовини щодо чотирьох систем ППО Patriot

Про це він сказав в ефірі телемаратону.

Водночас Кулеба зауважив, що про конкретику щодо надання ППО краще дізнаватися, коли відповідні рішення вже ухвалені.

"Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці вже є, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot", - зазначив міністр.

За його словами, тривають перемовини з іншими країнами та США. Кулеба запевнив, що партнери знають про потреби України, тож зараз завдання держави - пришвидшити ухвалення рішень.

"Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся, і це позитивний для України результат", - резюмував голова МЗС України.