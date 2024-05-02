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Війна з РФ є потрійною червоною лінією для НАТО, - дипломат Огризко про альтернативи вступу України до Альянсу

2 травня, 2024 четвер
22:14
Світ
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Країни-члени НАТО розуміють, що вступ України до Альянсу означатиме початок повномасштабної війни між ними і РФ

Таку думку висловив дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері телеканалу "Еспресо".

"Поки тривають бойові дії на території України, жодна країна НАТО не проголосує за те, щоб Україна стала членом Альянсу. Вони бояться і розуміють, що це означатиме початок повномасштабної війни між НАТО і РФ, а це для них справді потрійна червона лінія, через яку вони не переступлять. Тому думаю, що в цьому плані ми повинні бути реалістами",  - зазначив він.

Альтернативою можуть бути вже підписані угоди і ті, які готуються, каже Огризко.

"Особливо треба взяти до уваги угоду, яка зараз готується США. Вона повинна стати справді визначальною, в контексті забезпечення України всім тим необхідним, чого потребуватимуть українські військові. Йдеться про доволі великий період часу. Всі ці угоди укладаються на термін до 10 років. Отже, якщо вдасться домовитися зі США, щоб нам були заплановані чіткі постачання зброї, техніки, проведені відповідні заходи з підготовки ЗСУ тощо, це матиме дуже позитивний ефект для наших захисників. На жаль, там не буде аналогу статті 5 Вашингтонського договору з боку США. Ми бачимо, йти на такий крок наші партнери бояться. Можна обрати трохи інший шлях. Тоді ми будемо знаходитися в кількох кроках до того, що називається взаємосумісність, яка потім, після нашої перемоги, все одно перетвориться у членство України в НАТО", - додав він.

  • Нагадаємо, 29 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він уже втретє приїхав в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, "невдачі" щодо термінів надання допомоги Україні дають підставу переглянути координацію міжнародної підтримки.

Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
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