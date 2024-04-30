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"Затримки в постачанні допомоги підірвали довіру України до НАТО": Столтенберг окреслив, як це змінити

30 квітня, 2024 вiвторок
23:05
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, "невдачі" щодо термінів надання допомоги Україні дають підставу переглянути координацію міжнародної підтримки. За його словами, вони також "підірвали довіру України" до Альянсу

Про це він сказав Reuters після візиту до Києва.

На думку Столтенберга, довіра України до союзників з Північноатлантичного альянсу підірвалася через затримки постачання військової допомоги, але, за його словами, посилення ролі НАТО в цьому процесі може вирішити проблему.

"Довіра України до своїх союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї для боротьби проти вторгнення РФ", - сказав генсек.

Він вважає, що "невдачі" з приводу термінів допомоги свідчать про те, що слід переглянути координацію міжнародної підтримки.

"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність та розподіл навантаження", - підкреслив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу навів приклад невдалих дій союзників з НАТО, а саме затягування у США затвердження пакета допомоги Україні на $60 млрд протягом шести місяців і неспроможність держав ЄС поставити стільки артилерійських боєприпасів, скільки вони обіцяли Україні.

Столтенберг вказав, одним зі способів уникнення майбутньої нестачі військової допомоги Україні - надання Північноатлантичному альянсу більшої координаційної ролі, а також створення багаторічного плану, який чітко визначатиме внески, очікувані від кожного союзника.

Також генек звернувся до 32 держав-членів НАТО з такою ініціативою, додавши, що вона має бути підкріплена фінансовими зобов’язаннями.

"Це полегшить планування. Це дасть зрозуміти, що кожен союзник повинен зробити. І тоді НАТО зможе відігравати більшу роль у забезпеченні того, що союзники справді виконують те, що вони пообіцяли", - підкреслив Столтенберг.

  • 29 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він уже втретє приїхав в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Теги:
Світ
Україна
Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
зброя для України
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