"Затримки в постачанні допомоги підірвали довіру України до НАТО": Столтенберг окреслив, як це змінити

Про це він сказав Reuters після візиту до Києва.

На думку Столтенберга, довіра України до союзників з Північноатлантичного альянсу підірвалася через затримки постачання військової допомоги, але, за його словами, посилення ролі НАТО в цьому процесі може вирішити проблему.

"Довіра України до своїх союзників по НАТО дала тріщину через затримки у постачанні зброї для боротьби проти вторгнення РФ", - сказав генсек.

Він вважає, що "невдачі" з приводу термінів допомоги свідчать про те, що слід переглянути координацію міжнародної підтримки.

"Нам потрібні більш надійні, інституційні рамки для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, більшу підзвітність та розподіл навантаження", - підкреслив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу навів приклад невдалих дій союзників з НАТО, а саме затягування у США затвердження пакета допомоги Україні на $60 млрд протягом шести місяців і неспроможність держав ЄС поставити стільки артилерійських боєприпасів, скільки вони обіцяли Україні.

Столтенберг вказав, одним зі способів уникнення майбутньої нестачі військової допомоги Україні - надання Північноатлантичному альянсу більшої координаційної ролі, а також створення багаторічного плану, який чітко визначатиме внески, очікувані від кожного союзника.

Також генек звернувся до 32 держав-членів НАТО з такою ініціативою, додавши, що вона має бути підкріплена фінансовими зобов’язаннями.

"Це полегшить планування. Це дасть зрозуміти, що кожен союзник повинен зробити. І тоді НАТО зможе відігравати більшу роль у забезпеченні того, що союзники справді виконують те, що вони пообіцяли", - підкреслив Столтенберг.