Генсек НАТО Столтенберг прибув до Києва

Зеленський на спільній пресконференції з Столтенбергом розповів, що Україна та Північноатлантичний альянс досягли "найбільшого рівня відносин за увесь час незалежності".

Він розповів, що сторони обговорили ініціативу генсека НАТО щодо створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на 5 років.

Також було обговорено ситуацію на полі бою, можливості українських захисників та партнерів у підтримці ЗСУ.

"РФ намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від США. Тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія, 155-міліметрові снаряди, далекобійна зброя та ППО, передусім системи Patriot, - те, що є у партнерів і має зараз працювати тут, в Україні, для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій, і ми разом маємо зірвати цей наступ", - наголосив Зеленський.

"Очевидно, що Україна буде в НАТО, бо неможливо уявити безпеку Європи та Євроатлантичної спільноти без дієвої участі України і гарантування такої безпеки. Саме нашу державу, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації всього європейського та євроатлантичного простору. Тому саме тут, у захисті нашої держави - відповідь на запитання про надійну й довготривалу спільну безпеку", - заявив президент.

Український лідер також зазначив, що держава вже працює з країнами Альянсу в багатосторонніх форматах. За словами Зеленського, засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", у якому взаємодіють більше 50 країн, довели свою ефективність.

"Працює також наша Рада Україна - НАТО, відбуваються засідання, дієві дискусії, і я хочу подякувати Єнсу Столтенбергу за це, адже ця платформа дійсно дієва", - сказав Зеленський.